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Дальнее зарубежье 10.07.2017 12:41

Несколько станций парижского метро затопило из-за ливней

Сильные дожди в Париже привели к затоплению нескольких станций метрополитена, сообщают в понедельник местные СМИ.

В воскресенье вечером были закрыты 15 станций, однако наибольшая часть из них возобновила свою работу утром в понедельник.

На сайте транспортной организации Парижа RATP сообщается, что до сих пор из-за затопления закрыты четыре станции - Мобер-Мютюалите (линия 10), Вольтер (линия 9), Ке-де-ла-Рапе (линия 5) и Репюблик (линия 3).

Кроме того, из-за продолжающихся ливней значительно затруднено движение на автомагистралях, которые ведут из столицы Франции в другие города страны.

Служба спасения Парижа за ночь получила около 1,7 тыс. вызовов, связанных с жалобами местных жителей и туристов о затоплениях.

Между тем, местная метеорологическая служба объявила в воскресенье повышенный - "оранжевый" - уровень опасности из-за сильных дождей в 12 французских департаментах, в том числе в Париже.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПАРИЖ, ЛИВНИ, МЕТРО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]