Несколько станций парижского метро затопило из-за ливней

Сильные дожди в Париже привели к затоплению нескольких станций метрополитена, сообщают в понедельник местные СМИ.
В воскресенье вечером были закрыты 15 станций, однако наибольшая часть из них возобновила свою работу утром в понедельник.
На сайте транспортной организации Парижа RATP сообщается, что до сих пор из-за затопления закрыты четыре станции - Мобер-Мютюалите (линия 10), Вольтер (линия 9), Ке-де-ла-Рапе (линия 5) и Репюблик (линия 3).
Кроме того, из-за продолжающихся ливней значительно затруднено движение на автомагистралях, которые ведут из столицы Франции в другие города страны.
Служба спасения Парижа за ночь получила около 1,7 тыс. вызовов, связанных с жалобами местных жителей и туристов о затоплениях.
Между тем, местная метеорологическая служба объявила в воскресенье повышенный - "оранжевый" - уровень опасности из-за сильных дождей в 12 французских департаментах, в том числе в Париже.
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