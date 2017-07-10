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Регион 10.07.2017 14:41

"Победа" сможет регулярно летать из Москвы в Стамбул

Межведомственная комиссия при Минтрансе РФ (МВК) разрешила авиакомпании "Победа" выполнять регулярные рейсы Москва - Стамбул.

Как следует из материалов, опубликованных на сайте Росавиации, "Победа" сможет выполнять полеты до 7 раз в неделю.

Ранее МВК отозвала соответствующий допуск у авиакомпании "Россия", которая не выполняла полеты в Стамбул более двух сезонов расписания IАТА.

Вместе с тем комиссия отказала "Победе" в допусках на рейсы Санкт-Петербург - Лион и Москва - Бордо, следует из опубликованных материалов.

"Победа" - низкобюджетная авиакомпания группы "Аэрофлот". Образована в сентябре 2014 г. вместо подпавшего под санкции ЕС и остановившего деятельность "Добролета". В парке компании - 12 узкофюзеляжных Boeing-737-800 с одноклассной компоновкой.

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Тэги: РОССИЯ, ПОБЕДА, ТУРЦИЯ, РЕЙСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]