"Победа" сможет регулярно летать из Москвы в Стамбул

Межведомственная комиссия при Минтрансе РФ (МВК) разрешила авиакомпании "Победа" выполнять регулярные рейсы Москва - Стамбул.

Как следует из материалов, опубликованных на сайте Росавиации, "Победа" сможет выполнять полеты до 7 раз в неделю.

Ранее МВК отозвала соответствующий допуск у авиакомпании "Россия", которая не выполняла полеты в Стамбул более двух сезонов расписания IАТА.

Вместе с тем комиссия отказала "Победе" в допусках на рейсы Санкт-Петербург - Лион и Москва - Бордо, следует из опубликованных материалов.

"Победа" - низкобюджетная авиакомпания группы "Аэрофлот". Образована в сентябре 2014 г. вместо подпавшего под санкции ЕС и остановившего деятельность "Добролета". В парке компании - 12 узкофюзеляжных Boeing-737-800 с одноклассной компоновкой.