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Это интересно 10.07.2017 14:55

МГУ, РАНХиГС и ВШЭ лидируют по числу поисковых запросов в "Яндексе"

Компания "Яндекс" составила рейтинг популярности вузов России по числу поисковых запросов своих пользователей, сообщает пресс-служба компании.

В рейтинг "Яндекса" вошли 264 отечественных вуза, представленные в VIII Национальном рейтинге российских университетов Международной информационной группы "Интерфакс" (НРУ-2017), который был опубликован 6 июня этого года.

Первое место по числу поисковых запросов занял Московский государственный университет им. Ломоносова (МГУ) - признанный лидер отечественного образования, занимающий из года в год первую позицию в НРУ "Интерфакса". На него приходится почти 5% запросов обо всех вузах в подборке.

На втором месте в поиске оказалась Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), которая закрепилась на 20 месте в общем рейтинге "Интерфакса" и на 11 месте - в рейтинге агентства в категории "Бренд университета".

Третью строчку в поиске "Яндекса" заняла Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ), и здесь частота поисковых запросов и анализ экспертов "Интерфакса" сошлись: ВШЭ занимает 4 место в общем рейтинге "Интерфакса" и третье - в рейтинге в категории "Бренд".

Санкт-Петербургский госуниверситет (СПбГУ) занял в поиске четвертое место (третья строчка НРУ, второе место в категории "Бренд"), на пятой позиции - Казанский (приволжский) федеральный университет (11 строка НРУ, девятое место в категории "Бренд").

В топ-10 поисковых запросов также попали (6-10 места): Московский государственный технический университет им. Баумана (МГТУ) (12 место в НРУ), Уральский федеральный университет им. первого президента России Б.Н.Ельцина (15 место в НРУ), Российский университет дружбы народов (9 место в НРУ), первый Московский государственный медицинский университет им. И.М.Сеченова (60 место в НРУ, 10 место в категории "Бренд") и Сибирский федеральный университет (16 место в НРУ).

Полная версия исследования "Яндекса" опубликована компанией на своем корпоративном сайте (yandex.ru/company) утром в понедельник.

Специальный проект международной информационной группы "Интерфакс" "Национальный рейтинг университетов" запущен в 2010 году в целях разработки и апробации новых механизмов независимой системы оценки российских вузов. Источниками данных выступают открытые материалы о деятельности университетов, собранные экспертами "Интерфакса" анкетные данные, данные мониторинга вузов Министерства образования и науки России, а также результаты анализа, проведенного с помощью Системы комплексного анализа новостей (СКАН-Интерфакс).

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Тэги: РОССИЯ, ВУЗЫ, ПОПУЛЯРНОСТЬ, ИССЛЕДОВАНИЕ


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