Грузинская армия меняет автоматы Калашникова на М4

Грузия намерена закупить у США дополнительное вооружение, сообщает в понедельник Министерство обороны республики.

"Речь идет о поэтапной замене советского стрелкового вооружения на американское. В частности, планируется закупить американские пулеметы М240 и автоматические винтовки М4, которые находятся на вооружении армий стран НАТО", - сказано в сообщении Минобороны.

При этом отмечается, закупки будут осуществлены на финансовые средства, которые выделяют США Грузии в рамках ежегодной помощи для повышения обороноспособности грузинской армии.