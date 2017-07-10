Грузинская армия меняет автоматы Калашникова на М4

Грузия намерена закупить у США дополнительное вооружение, сообщает в понедельник Министерство обороны республики.
"Речь идет о поэтапной замене советского стрелкового вооружения на американское. В частности, планируется закупить американские пулеметы М240 и автоматические винтовки М4, которые находятся на вооружении армий стран НАТО", - сказано в сообщении Минобороны.
При этом отмечается, закупки будут осуществлены на финансовые средства, которые выделяют США Грузии в рамках ежегодной помощи для повышения обороноспособности грузинской армии.
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