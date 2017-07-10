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Регион 10.07.2017 15:09

Грузинская армия меняет автоматы Калашникова на М4

Грузия намерена закупить у США дополнительное вооружение, сообщает в понедельник Министерство обороны республики.

"Речь идет о поэтапной замене советского стрелкового вооружения на американское. В частности, планируется закупить американские пулеметы М240 и автоматические винтовки М4, которые находятся на вооружении армий стран НАТО", - сказано в сообщении Минобороны.

При этом отмечается, закупки будут осуществлены на финансовые средства, которые выделяют США Грузии в рамках ежегодной помощи для повышения обороноспособности грузинской армии.

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Тэги: ГРУЗИЯ, АРМИЯ, ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]