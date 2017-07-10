США продолжат оказывать поддержку проекту ЮГК - Тиллерсон

США продолжат оказывать поддержку реализации проекта "Южный газовый коридор", заявил госсекретарь Рекс Тиллерсон.
Ход реализации проекта ЮГК обсудили в Стамбуле президент Азербайджана Ильхам Алиев и Р.Тиллерсон, сообщает сайт азербайджанского лидера.
"И.Алиев рассказал Р.Тиллерсону о ходе реализации проекта ЮГК. Госсекретарь, в свою очередь, заверил президента Азербайджана, что США и далее будет оказывать поддержку данному проекту", - отмечается в сообщении.
И.Алиев попросил Р.Тиллерсона передать благодарность президенту США Дональду Трампу за письмо к участникам нефтегазовой выставки, которая прошла в Баку в июне 2017 года.
"И.Алиев подчеркнул, что данное письмо является показателем поддержки США энергетической политики Азербайджана, особенно проекта ЮГК",- подчеркивается в информации.
Проект «Южного газового коридора» предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз. Стоимость проекта оценивается в $40 млрд.
Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии.
Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в 2020 году в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции.
А.Азизов
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