Алиев встретился с Эрдоганом и главами государств и правительств, участвующими во Всемирном нефтяном конгрессе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел в понедельник в Стамбуле встречу с президентом Турции Реджебом Тайипом Эрдоганом и главами государств и правительств стран, участвующих в 22-м Всемирном Нефтяном конгрессе, сообщает сайт главы азербайджанского государства.
Кроме этого, И.Алиев провел встречу с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом.
Р.Бабаев
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