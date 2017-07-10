Алиев встретился с Эрдоганом и главами государств и правительств, участвующими во Всемирном нефтяном конгрессе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел в понедельник в Стамбуле встречу с президентом Турции Реджебом Тайипом Эрдоганом и главами государств и правительств стран, участвующих в 22-м Всемирном Нефтяном конгрессе, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

Кроме этого, И.Алиев провел встречу с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом.

Р.Бабаев