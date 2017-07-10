Гражданин Афганистана пытался пронести во внутренних органах из Ирана в Азербайджан более 330 гр. героина

Азербайджанские таможенники предотвратили попытку незаконного ввоза на территорию республики из Ирана более 330 гр.
«Сотрудниками таможенного поста «Гоша тепе» Билясуварского таможенного управления во внутренних органах (кишечнике) гражданина Афганистана были обнаружены десять упаковок героина и три упаковки метадона в его брюках. Общий вес обнаруженного у афганца героина составил 333,474 гр.», - сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета Азербайджана.
Гражданин Афганистана пытался пронести наркотики на территорию Азербайджана из Ирана.
Р.Бабаев
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