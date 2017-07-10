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Происшествия 10.07.2017 14:04

Гражданин Афганистана пытался пронести во внутренних органах из Ирана в Азербайджан более 330 гр. героина

Азербайджанские таможенники предотвратили попытку незаконного ввоза на территорию республики из Ирана более 330 гр.

«Сотрудниками таможенного поста «Гоша тепе» Билясуварского таможенного управления во внутренних органах (кишечнике) гражданина Афганистана были обнаружены десять упаковок героина и три упаковки метадона в его брюках. Общий вес обнаруженного у афганца героина составил 333,474 гр.», - сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета Азербайджана.

Гражданин Афганистана пытался пронести наркотики на территорию Азербайджана из Ирана.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИРАНЕЦ, ГЕРОИН, ИЗЪЯТИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]