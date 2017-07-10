Caspian European Club и Caspian Energy принимают участие в WORLD PETROLEUM CONGRESS ISTANBUL 2017

ПРЕСС-РЕЛИЗ
10 июля 2017 года
Делегация Caspian European Club и Caspian Energy International Media Group принимают участие в работе 22-го Мирового конгресса по нефтяной и газовой промышленности, стенд Caspian Energy также будет представлен на выставке (22nd World Petroleum Congress and Exhibition).
Caspian Energy International Media Group является медиа-партнером Мирового конгресса по нефтяной и газовой промышленности (22nd WORLD PETROLEUM CONGRESS ISTANBUL 2017), который проходит в Стамбуле с 9 по 13 июля 2017 года.
Среди приглашенных спикеров конференции - Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, министр энергетики России Александр Новак, Генеральный директор Total Патрик Пуянне, министр энергетики Турции Берат Албайрак, исполнительный директор BP Боб Дадли, глава компании Saudi Aramco Амин Насер, глава Oil and Gas Credit Suisse Осман Абиб, министр нефти Бахрейна шейх Мухаммед бен Халифа бен Ахмед Аль Халифа, Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Сануси Баркиндо, главный исполнительный директор Shell Бен ван Беерден, исполнительный директор МЭА Фатих Бирол, генеральный директор Woodside Питер Колмен и другие.
Также среди выступающих будут руководители и представители таких компаний, как Shell, Kuwait Petroleum, Total, Saudi Aramco, Barra Energia SA, Petronas, NIOC, ExxonMobil Gas, BP, ENGIE, Halliburton, Schlumberger и др.
Caspian Energy распространяется в 50 странах мира. На протяжении 18 лет в журнале публикуются интервью президентов и премьер-министров стран СНГ и ЕС, а также глав авторитетных международных организаций, крупных транснациональных компаний, обзоры и аналитические материалы ведущих экспертов.
По различным оценкам журнал Caspian Energy входит в пятерку ведущих изданий каспийско-черноморского региона и является ориентиром для многих инвесторов при изучении направления деятельности в каспийско-черноморском и балтийском регионах.
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