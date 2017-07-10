В Тегеране заявляют о готовности к ответным мерам на санкции США

Тегеран готов принять ответные меры на санкции и другие действия, подрывающие ядерную сделку, заявил в понедельник журналистам официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми.
"США сосредоточены в основном на политических, экономических и психологических законопроектах против Ирана и заинтересованы нейтрализовать позитивные результаты Совместного всеобъемлющего плана действии (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы", - сказал Б.Касеми, которого цитируют иранские СМИ.
"Сегодня наша страна больше, чем когда-либо, готова предпринять ответные меры против неуместных действий США", - подчеркнул дипломат.
Иранские СМИ отмечают, что в июле в Вене состоится заседание совместной комиссии "шестерки" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия - ИФ) и Ирана по реализации СВПД. Во вторник вопросы, связанные с реализацией СВПД, обсудит в Тегеране со своим иранским коллегой Аббасом Аракчи замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
СВПД был согласован 14 июля 2015 года в Вене главами МИД "шестерки" и Ирана при участии высокого представителя ЕС ФедерикиМогерини. 16 января 2016 года началась практическая реализация СВПД.
Это стало возможным после того, как МАГАТЭ выпустило доклад, подтверждающий, что Тегеран привел свою ядерную программу в соответствие с планом действий. Для этого Иран сократил свои уранообогатительные мощности на предприятии в Натанзе до 5060 центрифуг и уровень обогащения урана до 3,67%, демонтировал все остальные центрифуги и связанную с ними инфраструктуру, поместив их на хранение под наблюдением МАГАТЭ.
Запасы обогащенного до 5% урана сведены до уровня в 300 кг, а излишки вывезены в Россию, говорится в справке МИД РФ. Бывшее уранообогатительное предприятие в Фордо при содействии России будет перепрофилировано под производство стабильных изотопов.
Иран также демонтировал активную зону недостроенного в Араке тяжеловодного реактора. Международный консорциум в составе "шестерки", Ирана и, возможно, третьих стран займется реконфигурацией реактора таким образом, чтобы исключить потенциальную возможность наработки в нем плутония оружейного качества. Все излишки производимой в Иране тяжелой воды, которые будут превышать потребности перепроектированного Арака, должны продаваться Ираном на международном рынке.
В ответ на реализацию Ираном данных мер в ядерной области последовала отмена всех действующих резолюций СБ ООН, целого ряда односторонних санкций США (в основном финансовых, а также экстерриториального характера и затрагивающих интересы третьих стран) и всех рестриктивных мер со стороны ЕС.
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