Азербайджано-российский товарооборот в I полугодии увеличился на 2%, положительное сальдо в пользу РФ превысило $371 млн - ГТК

Товарооборот между Азербайджаном и Россией за I-ое полугодие 2017 года составил $951 млн 320,26 тыс., что на 1,8% выше показателя аналогичного периода 2016 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном таможенном комитете Азербайджана (ГТК).
По данным ГТК, на долю торговых операций с Россией в I-ом полугодии 2017 года пришлось 10,96% всего внешнеторгового оборота Азербайджана
За отчетный период объем экспорта азербайджанской продукции в РФ составил $289 млн 825,46 тыс., что в 1,5 раза выше показателя I-го полугодия 2016 года. В целом, на поставку в Россию пришлось 5,5% азербайджанского экспорта в январе-июне 2017 года.
Объем импорта российской продукции в Азербайджан в I-ом полугодии 2017 года составил $661 млн 494,81 тыс., что на 10,9% меньше показателя аналогичного периода 2016 года. В общем объеме импорта товаров в Азербайджан в январе-июне 2017 года на долю поставок из России пришлось 19,4%.
Таким образом, по данным ГТК, отрицательное сальдо Азербайджана в экспортно-импортных отношениях с РФ составило $371 млн 669,35 тыс.
По итогам 2016 года товарооборот между Азербайджаном и Россией составил $2 млрд 51 млр 82,51, в том числе экспорт азербайджанской продукции в РФ - $409 млн 273,28 тыс., импорт российской продукции в Азербайджан - $1 млрд 641 млн 809,23 тыс.
Н.Аббасова
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