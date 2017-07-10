Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.9412 RUR   0.0282 GBR   2.195 TRY   0.4702

Цена на нефть

    $/bbl WTI   44.23 Brent   46.71

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 23° 33° Завтра 23° 29° 12 Июл 22° 29° 13 Июл 21° 28°

Дальнее зарубежье 10.07.2017 16:37

В Черное море зашли ракетный крейсер и эсминец ВМС США

В минувшие выходные в акваторию Черного моря зашли ракетный крейсер "Хью Сити" и оснащенный системой ПРО "Иджис" эсминец "Карни" ВМС США, сообщили турецкие информационные порталы.

В Черное море также зашел британский эсминец "Данкан".

Как сообщалось, в Черном море 10 июля стартовали американо-украинские военные учения "Си Бриз" (Sea Breeze 2017), в которых принимают участие 17 государств.

"Целью учений является повышение гибкости и функциональной совместимости, укрепления возможностей ответного реагирования и демонстрации решимости союзных и партнерских сил для обеспечения стабильности в регионе Черного моря", - сообщило командования вооруженных сил США в Европе.

Военные будут отрабатывать методы ведения боевых действий на море, в том числе операции по изоляции морского района. В рамках учений будут также отрабатываться элементы противовоздушной обороны и противолодочной борьбы, будет проводиться высадка десанта и поисково-спасательная операция.

В общей сложности в учениях, которые продлятся до 22 июля, примут участие более 30 кораблей, катеров и судов обеспечения, более 25 самолетов и вертолетов, а также личный состав из 17 стран мира, включая Украину, общей численностью более 3 тыс. человек. Учения пройдут в северо-западной части Черного моря, а также Одесской и Николаевской областях.

От США в учениях помимо крейсера и эсминца принимают участие также один патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon и в общей сложности 800 военнослужащих.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, БРИТАНИЯ, КОРАБЛИ, ЧЕРНОМОРЬЕ


Похожие новости


Британский хакер признал вину в краже данных у Пентагона в 2014 году Великобритания будет призывать США играть ведущую роль в борьбе с изменениями климата - Джонсон Трамп имеет право самостоятельно решать, что и с кем обсуждать в Белом доме, заявила премьер Британии Лидеры США, Великобритании и Германии высказались за привлечение Асада к ответственности за химатаки - Белый дом Удар США в Сирии был тщательно продуман, чтобы не затронуть россиян - глава Минобороны Великобритании Обама уважает результаты референдума в Британии, намерен сохранить особые отношения с Лондоном и ЕС

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]