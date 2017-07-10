Усиление Турции означает усиление Азербайджана – президент Алиев

Усиление Турции означает усиление и Азербайджана, заявил президент Ильхам Алиев.

«С усилением Турции усиливается и радуется и Азербайджан», - подчеркнул И.Алиев в своем выступлении на проходящем в Стамбуле 22-м Всемирном нефтяном конгрессе.

Президент выразил удовлетворение в связи с посещением Турции и "пожелал турецкому народу мира и процветания".

И.Алиев подчеркнул, что Турция обладает большим авторитетом и играет определяющую роль в решении многих вопросов международной повестки.

«Все эти успехи достигнуты под руководством моего брата Реджеба Тайипа Эрдогана. Сегодня Турция развивается ускоренными темпами», - отметил президент Азербайджана.

Р.Бабаев