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Внешняя политика 10.07.2017 14:10

Усиление Турции означает усиление Азербайджана – президент Алиев

Усиление Турции означает усиление и Азербайджана, заявил президент Ильхам Алиев.

«С усилением Турции усиливается и радуется и Азербайджан», - подчеркнул И.Алиев в своем выступлении на проходящем в Стамбуле 22-м Всемирном нефтяном конгрессе.

Президент выразил удовлетворение в связи с посещением Турции и "пожелал турецкому народу мира и процветания".

И.Алиев подчеркнул, что Турция обладает большим авторитетом и играет определяющую роль в решении многих вопросов международной повестки.

«Все эти успехи достигнуты под руководством моего брата Реджеба Тайипа Эрдогана. Сегодня Турция развивается ускоренными темпами», - отметил президент Азербайджана.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, ТУРЦИЯ, УСИЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]