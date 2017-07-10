Азербайджано-турецкое сотрудничество скроило новую энергетическую карту мира – Алиев

Азербайджано-турецкое энергетическое сотрудничество создало возможности для реализации важных и стратегических проектов, заявил президент Ильхам Алиев.
«Турция и Азербайджан рядом друг с другом во всех вопросах, сотрудничество многовекторное. Азербайджано-турецкое энергетическое сотрудничество создало возможности для реализации очень важных и стратегических проектов»,- заявил И.Алиев в ходе выступления в церемонии официального открытия 22-й Всемирной нефтяной конференции в Стамбуле.
И.Алиев рассказал о таких проектах, как нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум, а также проекте строительства газопровода TANAP (Транс-Анатолийский газопровод, будет запущен в середине 2018г - ИФ).
«Эти проекты скроили новую энергетическую карту не только региона, но и всего мира»,- отметил глава государства.
Ф.Исазаде
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