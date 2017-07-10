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ТЭК 10.07.2017 14:16

Азербайджано-турецкое сотрудничество скроило новую энергетическую карту мира – Алиев

Азербайджано-турецкое энергетическое сотрудничество создало возможности для реализации важных и стратегических проектов, заявил президент Ильхам Алиев.

«Турция и Азербайджан рядом друг с другом во всех вопросах, сотрудничество многовекторное. Азербайджано-турецкое энергетическое сотрудничество создало возможности для реализации очень важных и стратегических проектов»,- заявил И.Алиев в ходе выступления в церемонии официального открытия 22-й Всемирной нефтяной конференции в Стамбуле.

И.Алиев рассказал о таких проектах, как нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум, а также проекте строительства газопровода TANAP (Транс-Анатолийский газопровод, будет запущен в середине 2018г - ИФ).

«Эти проекты скроили новую энергетическую карту не только региона, но и всего мира»,- отметил глава государства.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЛИЕВ, ТУРЦИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]