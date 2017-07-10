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10.07.2017 16:51

Тегеран и Дамаск поздравляют Багдад с освобождением Мосула

Иран и Сирия поздравили Ирак с освобождением от террористической группировки ИГИЛ второго по величине города страны Мосула.

"Поздравляю храбрых людей и правительство Ирака с освобождением Мосула. Когда иракцы берутся за руки, нет никаких ограничений на то, чего они могут достичь", - написал в понедельник в своем микроблоге в Твиттере глава МИД Ирана Джавад Зариф.

"Правительство Ирана, вооружённые силы и иранский народ готовы помочь иракскому правительству и народу, оказать гуманитарную помощь перемещённым лицам, а также помочь восстановить иракские города и инфраструктуру страны", - заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани.

В свою очередь, министр обороны Ирана Хосейн Дехган, поздравив иракские вооруженные силы и иракский народ с освобождением Мосула, выразил "полную готовность Ирана к укреплению и развитию оборонного и военного сотрудничества в сфере безопасности с Ираком".

МИД Сирии, со своей стороны, заявил, что "народ, армия и правительство Сирии продолжат сотрудничество с Ираком с целью уничтожения оставшихся группировок ИГИЛ".

"Мобилизация совместных усилий двух братских стран является главным гарантом ликвидации терроризма в Сирии, Ираке и в регионе в целом", - подчеркнуло внешнеполитическое ведомство, которое цитируют в понедельник официальные сирийские СМИ.

Мосул был главным оплотом ИГИЛ в Ираке с лета 2014 года. В октябре прошлого года вооруженные силы Ирака начали наступление с целью освобождения города от террористов. Накануне было объявлено о полном разгроме ИГИЛ в Мосуле.

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Тэги: ИРАК, МОСУЛ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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