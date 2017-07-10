Тегеран и Дамаск поздравляют Багдад с освобождением Мосула

Иран и Сирия поздравили Ирак с освобождением от террористической группировки ИГИЛ второго по величине города страны Мосула.
"Поздравляю храбрых людей и правительство Ирака с освобождением Мосула. Когда иракцы берутся за руки, нет никаких ограничений на то, чего они могут достичь", - написал в понедельник в своем микроблоге в Твиттере глава МИД Ирана Джавад Зариф.
"Правительство Ирана, вооружённые силы и иранский народ готовы помочь иракскому правительству и народу, оказать гуманитарную помощь перемещённым лицам, а также помочь восстановить иракские города и инфраструктуру страны", - заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани.
В свою очередь, министр обороны Ирана Хосейн Дехган, поздравив иракские вооруженные силы и иракский народ с освобождением Мосула, выразил "полную готовность Ирана к укреплению и развитию оборонного и военного сотрудничества в сфере безопасности с Ираком".
МИД Сирии, со своей стороны, заявил, что "народ, армия и правительство Сирии продолжат сотрудничество с Ираком с целью уничтожения оставшихся группировок ИГИЛ".
"Мобилизация совместных усилий двух братских стран является главным гарантом ликвидации терроризма в Сирии, Ираке и в регионе в целом", - подчеркнуло внешнеполитическое ведомство, которое цитируют в понедельник официальные сирийские СМИ.
Мосул был главным оплотом ИГИЛ в Ираке с лета 2014 года. В октябре прошлого года вооруженные силы Ирака начали наступление с целью освобождения города от террористов. Накануне было объявлено о полном разгроме ИГИЛ в Мосуле.
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