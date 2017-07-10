Лавров не будет обсуждать с Могерини условия отмены санкций ЕС в отношении России - МИД РФ

В Москве подчеркивают, что не намерены обсуждать с Брюсселем критерии отмены действующих в отношении РФ ограничительных мер Евросоюза, сообщает в понедельник МИД России.
"Позиция Российской Федерации в отношении введенных в одностороннем порядке мер остается неизменной. Никаких обсуждений условий их отмены мы вести не намерены. Первым отказаться от них должен тот, кто все это инициировал - т.е. ЕС", - говорится в комментарии, размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства в связи с предстоящими переговорами министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини.
Эта встреча должна состояться 11 июля в Брюсселе.
"В ходе беседы будут рассмотрены некоторые аспекты двусторонних отношений в контексте достигнутых в апреле этого года договоренностей об активизации диалога по темам, представляющих взаимный интерес, а также актуальные вопросы международной повестки дня", - сказано в комментарии.
В нем отмечается, что "отношения Россия-ЕС переживают сложный период, и основным раздражителем остаются санкции, не идущие на пользу ни одной из сторон". "Евросоюз, в очередной раз продлив антироссийские секторальные санкции, а также пакет ограничительных мер в отношении Крыма и Севастополя, упустил шанс выйти из порочного санкционного круга, отравляющего атмосферу российско-есовских отношений", - отметили на Смоленской площади.
"По-прежнему остаются "замороженными" многие важные сферы сотрудничества. В контактах с европейскими партнерами указываем на абсурдность увязки санкций в отношении России с выполнением Минских договоренностей, которая лишь способствует тому, что Киев откровенно саботирует выполнение своих обязательств", - завили в МИД России.
Вместе с тем, российском дипведомстве отметили, что "в нынешней обстановке повышенной международной напряженности и непредсказуемости альтернативы поддержанию многоплановых российско-есовских контактов нет". "Приветствуем тенденцию на растущую заинтересованность ЕС в диалоге с Россией. Одним из приоритетов является налаживание и поддержание контактов в сфере безопасности, в первую очередь, в вопросах противодействия международному терроризму, нелегальному обороту наркотиков и нелегальной миграции, а также оргпреступности", - говорится в комментарии.
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