Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.9412 RUR   0.0282 GBR   2.195 TRY   0.4702

Цена на нефть

    $/bbl WTI   44.23 Brent   46.71

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 23° 31° Завтра 22° 29° 12 Июл 22° 29° 13 Июл 21° 29°

ТЭК 10.07.2017 15:19

Проект ЮКГ будет расширен за счет вовлечения новых балканских стран - Алиев

Проект «Южный газовый коридор» (ЮГК) в перспективе будет расширен за счет вовлечения в него ряда новых балканских стран, заявил президент Ильхам Алиев.

«В реализации ЮГК участвуют 7 стран – Азербайджан, Албания, Болгария, Греция, Грузия, Италия и Турция. В будущем мы расширим географию этого проекта, т.к. это инициатива, приносящая выгоду каждой стране. В будущем к проекту, возможно, будет подключение еще трех балканских страны,- заявил И.Алиев в ходе выступления на 22-й Всемирной нефтяной конференции в Стамбуле.

Он напомнил, что запасы азербайджанского месторождения «Шах-Дениз», который станет источником ЮГК, составляют 1,2 трлн. кубометров газа.

«Подтвержденные же запасы природного газа Азербайджана составляют 2,6 трлн. кубометров. В предстоящие десятилетия Азербайджан газ покроет потребности и региональных стран, и стран Европы. Сегодня можно отметить, что Азербайджан долгие годы будет обеспечивать газом страны региона и Европы», - сказал глава государства.

«Азербайджан создал достаточно большую трубопроводную сеть для поставок природных ресурсов на мировой рынок. Реализация ЮГК успешно продолжается, инвестиции в проект оцениваются в $40 млрд., большая часть которых уже вложена»,- сказал И.Алиев.

Президент уверен, что ЮГК станет новым источником поставок газа Европу и серьезным шагом в энергетической диверсификации.

Проект "Южного газового коридора" предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз. Стоимость проекта оценивается в $40 млрд.

Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в 2020 году в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЮКГ, РАСШИРЕНИЕ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]