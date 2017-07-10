Проект ЮКГ будет расширен за счет вовлечения новых балканских стран - Алиев

Проект «Южный газовый коридор» (ЮГК) в перспективе будет расширен за счет вовлечения в него ряда новых балканских стран, заявил президент Ильхам Алиев.

«В реализации ЮГК участвуют 7 стран – Азербайджан, Албания, Болгария, Греция, Грузия, Италия и Турция. В будущем мы расширим географию этого проекта, т.к. это инициатива, приносящая выгоду каждой стране. В будущем к проекту, возможно, будет подключение еще трех балканских страны,- заявил И.Алиев в ходе выступления на 22-й Всемирной нефтяной конференции в Стамбуле.

Он напомнил, что запасы азербайджанского месторождения «Шах-Дениз», который станет источником ЮГК, составляют 1,2 трлн. кубометров газа.

«Подтвержденные же запасы природного газа Азербайджана составляют 2,6 трлн. кубометров. В предстоящие десятилетия Азербайджан газ покроет потребности и региональных стран, и стран Европы. Сегодня можно отметить, что Азербайджан долгие годы будет обеспечивать газом страны региона и Европы», - сказал глава государства.

«Азербайджан создал достаточно большую трубопроводную сеть для поставок природных ресурсов на мировой рынок. Реализация ЮГК успешно продолжается, инвестиции в проект оцениваются в $40 млрд., большая часть которых уже вложена»,- сказал И.Алиев.

Президент уверен, что ЮГК станет новым источником поставок газа Европу и серьезным шагом в энергетической диверсификации.

Проект "Южного газового коридора" предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз. Стоимость проекта оценивается в $40 млрд.

Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в 2020 году в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции.

Ф.Исазаде