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Это интересно 10.07.2017 17:19

Население ЕС в 2016 году выросло на 1,5 млн человек, до 511,8 млн

Население Европейского союза за 2016 год выросло на 1,5 млн человек (0,3%) и достигло 511,8 млн человек, говорится в отчете Статистического управления ЕС (Eurostat), опубликованном накануне Всемирного дня населения, который отмечается 11 июля.

Население выросло в 18 странах ЕС и сократилось в 10.

Максимальный рост населения в процентном выражении зафиксирован в Люксембурге (19,8 человека на 1000 жителей), Швеции (14,5 человека), на Мальте (13,8), в Ирландии (10,6), Австрии (9,5), Германии и на Кипре (по 7,6).

При этом население Литвы сократилось на 1,42%, Латвии - на 0,96%, Хорватии - на 0,87%, Болгарии - на 0,73%.

Самой населенной страной ЕС осталась Германия - в ней проживают 82,8 млн человек, или 16,2% населения ЕС. На втором месте идет Франция (67 млн жителей), на третьем - Великобритания (65,8 млн), затем - Италия и Испания (60,6 млн и 46,5 млн соответственно).

Отмечается, что в Великобритании темпы роста стали рекордными в истории (0,65%) из-за притока мигрантов.

Всего в 2016 году страны ЕС выдали статус беженцев 390 тыс. человек, из них 280 тыс. приходится на Германию.

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Тэги: ЕВРОПА, НАСЕЛЕНИЕ, РОСТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]