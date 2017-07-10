Население ЕС в 2016 году выросло на 1,5 млн человек, до 511,8 млн

Население Европейского союза за 2016 год выросло на 1,5 млн человек (0,3%) и достигло 511,8 млн человек, говорится в отчете Статистического управления ЕС (Eurostat), опубликованном накануне Всемирного дня населения, который отмечается 11 июля.
Население выросло в 18 странах ЕС и сократилось в 10.
Максимальный рост населения в процентном выражении зафиксирован в Люксембурге (19,8 человека на 1000 жителей), Швеции (14,5 человека), на Мальте (13,8), в Ирландии (10,6), Австрии (9,5), Германии и на Кипре (по 7,6).
При этом население Литвы сократилось на 1,42%, Латвии - на 0,96%, Хорватии - на 0,87%, Болгарии - на 0,73%.
Самой населенной страной ЕС осталась Германия - в ней проживают 82,8 млн человек, или 16,2% населения ЕС. На втором месте идет Франция (67 млн жителей), на третьем - Великобритания (65,8 млн), затем - Италия и Испания (60,6 млн и 46,5 млн соответственно).
Отмечается, что в Великобритании темпы роста стали рекордными в истории (0,65%) из-за притока мигрантов.
Всего в 2016 году страны ЕС выдали статус беженцев 390 тыс. человек, из них 280 тыс. приходится на Германию.
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