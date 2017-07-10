Трамп возмущен информацией о передаче экс-главой ФБР Коми секретных данных в СМИ

То, что экс-директор ФБР Джеймс Коми дал просочиться в СМИ данным, которым присвоен гриф секретности, незаконно, заявил в понедельник президент США Дональд Трамп.

"Джеймс Коми дал просочиться в прессу секретной информации. Это совершенно незаконно!" - написал он в своем "Твиттере".

Ранее американские СМИ сообщили со ссылкой на собственные источники, что больше половины заметок, сделанных экс-директором ФБР Джеймсом Коми в качестве личных записей его разговоров с президентом США Дональдом Трампом о расследовании в отношении РФ, были отнесены к содержащим секретные сведения.

Речь идет, по крайней мере, о четырех записках, которые отмечены грифами от "секретно" до "конфиденциально".

Таким образом, заключили СМИ, Дж.Коми мог в свое время нарушить правила возглавляемого им бюро и проигнорировать тот же протокол безопасности, за нарушение которого он подвергал критике Хиллари Клинтон.