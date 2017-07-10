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ТЭК 10.07.2017 15:34

Азербайджан за счет нефтяных доходов смог снизить уровень безработицы и бедности до 5-6% - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечает роль проектов, реализуемых с участием Баку, в обеспечении глобальной энергетической безопасности.

"Азербайджан осознает свою ответственность. Мы хорошо понимаем, что реализуемые совместно с нашими странами-партнерами проекты обеспечат энергетический баланс и энергобезопасность многих государств», - заявил И.Алиев на проходящем в Стамбуле 22-м Всемирном нефтяном форуме.

По его словам, Баку сознательно взял на себя эту ответственность. «Хочу коснуться еще одной темы. Как правило, не обладающие нефтью государства думают, что хорошо бы, чтобы она была и у нас, и мы бы воспользовались этим. Однако, нефть может приносить как выгоду, так и головную боль», - подчеркнул президент.

И.Алиев отметил, что это зависит от того, как использовать нефтяные доходы. «Мы в Азербайджане стремимся превратить «черное золото» в человеческий капитал. Считаю, что мы достигли этого. Получаемые с нефти доходы мы аккумулируем в прозрачной форме в Нефтяном фонде», - сказал он.

И.Алиев отметил, что Азербайджан нефтяные доходы направляет в инфраструктурные проекты.

Президент подчеркнул, что в Азербайджане большое внимание уделяется строительству школ и больниц, ведется серьезная борьба с бедностью. «Направляя доходы, получаемые от продажи нефти в другие сектора, мы добились снижения уровня бедности и безработицы до низкого уровня – до 5-6%, - отметил И.Алиев.

Он подчеркнул, что Азербайджан также ведет активную инвестиционную политику за рубежом. «В первую очередь, мы инвестируем в Турцию. В турецкий энергетический сектор нам инвестировано $10 млрд. В последующие годы эта цифра удвоится», - сказал президент Азербайджана.

Р.Бабаев

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗАЦИЯ, ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]