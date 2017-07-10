Азербайджан за счет нефтяных доходов смог снизить уровень безработицы и бедности до 5-6% - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечает роль проектов, реализуемых с участием Баку, в обеспечении глобальной энергетической безопасности.
"Азербайджан осознает свою ответственность. Мы хорошо понимаем, что реализуемые совместно с нашими странами-партнерами проекты обеспечат энергетический баланс и энергобезопасность многих государств», - заявил И.Алиев на проходящем в Стамбуле 22-м Всемирном нефтяном форуме.
По его словам, Баку сознательно взял на себя эту ответственность. «Хочу коснуться еще одной темы. Как правило, не обладающие нефтью государства думают, что хорошо бы, чтобы она была и у нас, и мы бы воспользовались этим. Однако, нефть может приносить как выгоду, так и головную боль», - подчеркнул президент.
И.Алиев отметил, что это зависит от того, как использовать нефтяные доходы. «Мы в Азербайджане стремимся превратить «черное золото» в человеческий капитал. Считаю, что мы достигли этого. Получаемые с нефти доходы мы аккумулируем в прозрачной форме в Нефтяном фонде», - сказал он.
И.Алиев отметил, что Азербайджан нефтяные доходы направляет в инфраструктурные проекты.
Президент подчеркнул, что в Азербайджане большое внимание уделяется строительству школ и больниц, ведется серьезная борьба с бедностью. «Направляя доходы, получаемые от продажи нефти в другие сектора, мы добились снижения уровня бедности и безработицы до низкого уровня – до 5-6%, - отметил И.Алиев.
Он подчеркнул, что Азербайджан также ведет активную инвестиционную политику за рубежом. «В первую очередь, мы инвестируем в Турцию. В турецкий энергетический сектор нам инвестировано $10 млрд. В последующие годы эта цифра удвоится», - сказал президент Азербайджана.
Р.Бабаев
Усиление Турции означает усиление Азербайджана – президент Алиев
Глава Азербайджана принял участие в мероприятии президентов в Стамбуле
Алиев встретился с Эрдоганом и главами государств и правительств, участвующими во Всемирном нефтяном конгрессе
МГУ, РАНХиГС и ВШЭ лидируют по числу поисковых запросов в "Яндексе"
Гражданин Афганистана пытался пронести во внутренних органах из Ирана в Азербайджан более 330 гр. героина
Жертвами ДТП на дорогах Азербайджана за выходные стали 4 человека - МВД
Azeravtoyol получит более 14 млн манатов на строительство автодороги в Сабирабадском районе
Azeravtoyol получит 7 млн манатов на строительство автодороги в Тертерском районе
Azeravtoyol получит около 4 млн манатов на строительство автодороги в Шамахинском районе
В Тегеране заявляют о готовности к ответным мерам на санкции США
Катар гарантирует поставки СПГ, несмотря на изоляцию - министр энергетики
Индия и США договорились о поставке первой партии североамериканской нефти
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Кандидаты, отобранные для участия в программе «Smart Start», начинают стажировку в компании Bakcell
Caspian European Club и Caspian Energy принимают участие в WORLD PETROLEUM CONGRESS ISTANBUL 2017
Компания Bakcell проводит новые обучающие семинары, для обогащения навыков участников программы Applab
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»