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Карабахский конфликт 10.07.2017 16:05

В Баку не ждут прогресса от встречи глав МИД Азербайджана и Армении по Карабаху

Азербайджанский политолог, депутат Милли Меджлиса (парламента) Расим Мусабеков не ожидает прогресса от намеченной на вторник в Австрии встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Эдварда Налбандяна в рамках нагорно-карабахского урегулирования.

«Никаких ожиданий от этой встречи у меня нет. Я думаю, что она не будет иметь никаких последствий», - заявил Р.Мусабеков агентству «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, причина заключается в неконструктивной позиции Еревана. «Вопрос ведь в чем? Министры иностранных дел встретятся для того, чтобы начать какой-то переговорный раунд. Но армяне не хотят обсуждать никакие вопросы, за исключением проведения мониторинга и расследования происходящих на линии фронта эксцессов, пытаясь законсервировать складывающуюся на линии соприкосновения войск ситуацию в выгодной для себя конфигурации», - отметил политолог.

Р.Мусабеков подчеркнул, что Азербайджан, в свою очередь, принципиально готов рассматривать вопросы, связанные с соблюдением и укреплением режима прекращения огня только в контексте возобновления содержательных переговоров.

«В конце концов, прекращение огня в свое время было не самоцелью, а именно условием, предпосылкой для содержательных переговоров по урегулированию. И коль это урегулирование отбрасывается в сторону, и все усилие направляется на то, чтобы законсервировать ситуацию с конфигурацией с оккупированными азербайджанскими территориями, то понятно, что Азербайджан в таком ключе вести переговоры и заключать какие-то договоренности не заинтересован и не будет», - отметил парламентарий.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, КОНФЛИКТ, ЭКСПЕРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]