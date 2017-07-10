В Баку не ждут прогресса от встречи глав МИД Азербайджана и Армении по Карабаху

Азербайджанский политолог, депутат Милли Меджлиса (парламента) Расим Мусабеков не ожидает прогресса от намеченной на вторник в Австрии встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Эдварда Налбандяна в рамках нагорно-карабахского урегулирования.
«Никаких ожиданий от этой встречи у меня нет. Я думаю, что она не будет иметь никаких последствий», - заявил Р.Мусабеков агентству «Интерфакс-Азербайджан».
По его словам, причина заключается в неконструктивной позиции Еревана. «Вопрос ведь в чем? Министры иностранных дел встретятся для того, чтобы начать какой-то переговорный раунд. Но армяне не хотят обсуждать никакие вопросы, за исключением проведения мониторинга и расследования происходящих на линии фронта эксцессов, пытаясь законсервировать складывающуюся на линии соприкосновения войск ситуацию в выгодной для себя конфигурации», - отметил политолог.
Р.Мусабеков подчеркнул, что Азербайджан, в свою очередь, принципиально готов рассматривать вопросы, связанные с соблюдением и укреплением режима прекращения огня только в контексте возобновления содержательных переговоров.
«В конце концов, прекращение огня в свое время было не самоцелью, а именно условием, предпосылкой для содержательных переговоров по урегулированию. И коль это урегулирование отбрасывается в сторону, и все усилие направляется на то, чтобы законсервировать ситуацию с конфигурацией с оккупированными азербайджанскими территориями, то понятно, что Азербайджан в таком ключе вести переговоры и заключать какие-то договоренности не заинтересован и не будет», - отметил парламентарий.
Р.Бабаев
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