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Дальнее зарубежье 10.07.2017 18:03

Южная Корея станет страной-партнером выставки "Иннопром" в 2018г

Южная Корея планирует выступить страной-партнером международной выставки-форума "Иннопром-2018" с участием в мероприятии 171 своих компаний, сообщил посол Республики Корея в РФ Ро Бек Пак.

"В ближайшее время мы подпишем соглашение и Республика Корея станет партнером "Иннопрома" в следующим году", - сказал посол на мероприятии, проходящим в рамках "Иннопрома-2017".

Замминистра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов в свою очередь отметил, что Россия рассматривает Республику Корею в качестве стратегического партнера в сфере инновационного развития, а также расширения взаимных инвестиций в приоритетные сектора экономики. По его словам, товарооборот между Россией и Республикой Кореей за январь-апрель 2017 года вырос более чем на 36% по сравнению с показателем аналогичного периода 2016 года и составил $5,799 млрд.

Как сообщалось, международная промышленная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Страной-партнером выставки в 2017 году стала Япония.

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Тэги: РОССИЯ, ИННОПРОМ, ЮЖКОРЕЯ, ПАРТНЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]