Южная Корея планирует выступить страной-партнером международной выставки-форума "Иннопром-2018" с участием в мероприятии 171 своих компаний, сообщил посол Республики Корея в РФ Ро Бек Пак.

"В ближайшее время мы подпишем соглашение и Республика Корея станет партнером "Иннопрома" в следующим году", - сказал посол на мероприятии, проходящим в рамках "Иннопрома-2017".

Замминистра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов в свою очередь отметил, что Россия рассматривает Республику Корею в качестве стратегического партнера в сфере инновационного развития, а также расширения взаимных инвестиций в приоритетные сектора экономики. По его словам, товарооборот между Россией и Республикой Кореей за январь-апрель 2017 года вырос более чем на 36% по сравнению с показателем аналогичного периода 2016 года и составил $5,799 млрд.

Как сообщалось, международная промышленная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Страной-партнером выставки в 2017 году стала Япония.