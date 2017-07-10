Южная Корея планирует выступить страной-партнером международной выставки-форума "Иннопром-2018" с участием в мероприятии 171 своих компаний, сообщил посол Республики Корея в РФ Ро Бек Пак.
"В ближайшее время мы подпишем соглашение и Республика Корея станет партнером "Иннопрома" в следующим году", - сказал посол на мероприятии, проходящим в рамках "Иннопрома-2017".
Замминистра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов в свою очередь отметил, что Россия рассматривает Республику Корею в качестве стратегического партнера в сфере инновационного развития, а также расширения взаимных инвестиций в приоритетные сектора экономики. По его словам, товарооборот между Россией и Республикой Кореей за январь-апрель 2017 года вырос более чем на 36% по сравнению с показателем аналогичного периода 2016 года и составил $5,799 млрд.
Как сообщалось, международная промышленная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Страной-партнером выставки в 2017 году стала Япония.
Минобороны Азербайджана опровергло информацию о гибели азербайджанского военнослужащего от армянского снайпера
Ахмадабад стал первым городом Индии, внесенным в список объектов ЮНЕСКО
Ереван должен выполнить план МГ ОБСЕ по выводу армянских военных с оккупированных территорий Азербайджана, заявляют в Баку
Азеришыг привлекло подрядчиков на создание системы энергообеспечения агропарков в 3 районах за 37,1 млн манатов
Турция намерена обеспечивать две трети энергопотребления за счет своих ресурсов
Вкладчики 11 банков, закрытых в Азербайджане в 2016г, получили компенсаций на 741 млн манатов
Население ЕС в 2016 году выросло на 1,5 млн человек, до 511,8 млн
В Азербайджане в январе-мае численность населения увеличилась на 33 тыс. человек
МГУ, РАНХиГС и ВШЭ лидируют по числу поисковых запросов в "Яндексе"
Азеригаз газифицировал в I полугодии 35 населенных пункта в Азербайджане
Azeravtoyol получит более 14 млн манатов на строительство автодороги в Сабирабадском районе
Azeravtoyol получит 7 млн манатов на строительство автодороги в Тертерском районе
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Кандидаты, отобранные для участия в программе «Smart Start», начинают стажировку в компании Bakcell
Caspian European Club и Caspian Energy принимают участие в WORLD PETROLEUM CONGRESS ISTANBUL 2017
Компания Bakcell проводит новые обучающие семинары, для обогащения навыков участников программы Applab
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»