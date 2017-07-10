Баку ждет от ЕС подтверждения позиции незыблемости границ при урегулировании конфликтов – МИД Азербайджана

Баку ожидает единого и последовательного подхода к урегулированию карабахского конфликта на саммите стран-участниц программы Восточного партнерства.

«Самая болезненная проблема для Азербайджана - это продолжающийся конфликт с Арменией вокруг азербайджанских территорий - Нагорного Карабаха и семи прилегающих районов (оккупированы в настоящее время Арменией - ИФ). В результате этого конфликта более 1 млн. азербайджанцев стали вынужденными переселенцами или беженцами»,- заявил замминистра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев во вторник на брифинге в рамках неформальной встречи глав МИД ВП в Кишиневе.

«Мы ожидаем от предстоящего саммита в Брюсселе (21 ноября 2017 года - ИФ) единого и последовательного подхода ко всем существующим конфликтам в регионе Восточного партнерства в соответствии с новой европейской стратегией, которая гласит, что территориальная целостность и незыблемость международно-признанных границ должны быть главными принципами для урегулирования этих проблем», - добавил он.

Замминистра выразил сожаление, что за 25 лет, в течение которых продолжается этот конфликт, нет серьезного прогресса подвижек. "Существующий статус-кво неприемлем, что также признается сопредседателями Минской группы, которые ответственны за посредничество в нагорно-карабахском конфликте", - подчеркнул он.

«Мы несем потери не только среди военнослужащих, но и среди гражданского населения. Примером тому служит инцидент пятидневной давности, когда в результате армянского обстрела погибли женщина и ее двухлетняя внучка. Поэтому сейчас время для конструктивных, серьезных переговоров по поводу разрешения этого конфликта на базе упомянутых принципов», - подчеркнул он.

М.Мамедгулиев добавил, что Азербайджан на саммите будет придерживаться этих позиций, и рассчитывает, что не будет избирательного подхода, с которым страна столкнулась на предыдущих саммитах. "Мы также ожидаем, что саммит отразит положительный прогресс в переговорах по новому стратегическому соглашению с ЕС, которое базируется на Меморандуме о взаимопонимании между Азербайджаном и ЕС по стратегическому партнерству в сфере энергетики от 2006 года", - отметил замминистра.

Ф.Исазаде, А.Ахундов