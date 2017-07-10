Казахстан и далее будет придерживаться обязательств по снижению нефтедобычи - Минэнерго

В Минэнерго Казахстана подтвердили ранее принятые обязательства по соглашению о сокращении уровня добычи нефти между странами ОПЕК и не-ОПЕК.
"В связи с последними неверными публикациями в некоторых известных информационных агентствах министерство энергетики Республики Казахстан сообщает, что Казахстан в очередной раз подтверждает ранее принятые обязательства по соглашению о сокращении уровня добычи нефти между странами ОПЕК и не-ОПЕК. Мы и далее будем придерживаться подписанных обязательств, взятых до апреля 2018 года", - говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы ведомства.
В нем говорится, что предложений о продлении или изменении уровня обязательств от партнеров не поступало.
Поэтому на данный момент этот вопрос не рассматривается, добавили в Минэнерго.
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