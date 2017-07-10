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СНГ 10.07.2017 18:17

Казахстан и далее будет придерживаться обязательств по снижению нефтедобычи - Минэнерго

В Минэнерго Казахстана подтвердили ранее принятые обязательства по соглашению о сокращении уровня добычи нефти между странами ОПЕК и не-ОПЕК.

"В связи с последними неверными публикациями в некоторых известных информационных агентствах министерство энергетики Республики Казахстан сообщает, что Казахстан в очередной раз подтверждает ранее принятые обязательства по соглашению о сокращении уровня добычи нефти между странами ОПЕК и не-ОПЕК. Мы и далее будем придерживаться подписанных обязательств, взятых до апреля 2018 года", - говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы ведомства.

В нем говорится, что предложений о продлении или изменении уровня обязательств от партнеров не поступало.

Поэтому на данный момент этот вопрос не рассматривается, добавили в Минэнерго.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ОПЕК, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]