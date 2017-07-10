Баку намерен завершить переговоры с ЕС по единому авиационному пространству до саммита Восточного партнерства – МИД Азербайджана

Азербайджан намерен завершить переговоры с Евросоюзом по «Договору о едином авиационном пространстве между странами Европейского Союза и Азербайджаном» до саммита стран-участниц Восточного партнерства в ноябре в Брюсселе, заявил замминистра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев.
«Мы верим, что до саммита ВП завершим авиационное соглашение с ЕС и также надеемся на позитивное исполнение соглашения об упрощении визового режима с Евросоюзом и реадмиссии. Также мы поднимем вопросы начала диалога по этим вопросам, потому что это очень важно в контексте отношений между людьми»,- заявил М.Мамедгулиев во вторник на брифинге в рамках неформальной встречи глав МИД ВП в Кишиневе.
Он также отметил, что в настоящее время Азербайджан совместно с соседями – Грузией, Турцией и другими странами реализует проект «Южный газовый коридор», который станет одним из альтернативных источников для энергетической безопасности ЕС.
«Мы верим, что эти вопросы, а также вопросы, касающиеся транспортной сферы, где мы имеем сильный потенциал для создания связей между Европой и Востоком, будут выгодны не только для Азербайджана, но и Грузии и других стран-участников ВП. Это, конечно, способствует и росту товарооборота не только между странами региона, но и за его пределами»,- сказал замминистра.
Как сообщалось ранее, второй этап переговоров по проекту договора состоялся в Брюсселе 4-5 июля. В ходе переговоров стороны выразили готовность подписать соответствующие документы. Третий этап переговоров по «Договору о едином авиационном пространстве между странами ЕС и Азербайджаном» состоится в Баку. До того времени Евросоюзу и странам- членам данной организации будут предоставлены отзывы других министерств и комитетов Азербайджана.
Ожидается, что на встрече в Баку будет согласован финальный вариант договора.
Ф.Исазаде, А.Ахундов
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