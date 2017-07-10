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Регион 10.07.2017 18:31

Американские военные самолеты вновь провели разведку у сирийского побережья и российских баз

Сразу два американских военных самолета в понедельник совершили очередные разведывательные полеты вблизи побережья Сирии и российской военно-морской базы в сирийском порту Тартус и авиабазы Хмеймим, свидетельствуют данные западных сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации.

По их сведениям, стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135U самолет с бортовым номером 64-14847 и позывным WIGAN89, вылетевший с авиабазы Суда-бей на греческом острове Крит, осуществлял полет вдоль всего побережья Сирии, находясь в воздушном пространстве над международными водами восточного Средиземноморья. Тем временем, патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 168852, поднявшийся с авиабазы Сигонелла на Сицилии, длительное время курсировал приблизительно в 50 км от российской базы в Тартусе.

В минувшие выходные американские разведывательные самолеты также осуществляли полеты у побережья Сирии и российских баз.

Кроме того, в минувшую субботу у российских границ на юге Балтики был зафиксирован американский стратегический разведывательный самолет RC-155W с бортовым номером 62-4138. Он выполнял полет вблизи сухопутной границы Калининградской области, находясь в воздушном пространстве Литвы.

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Тэги: США, РАЗВЕДКА, САМОЛЕТЫ, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]