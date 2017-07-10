Американские военные самолеты вновь провели разведку у сирийского побережья и российских баз

Сразу два американских военных самолета в понедельник совершили очередные разведывательные полеты вблизи побережья Сирии и российской военно-морской базы в сирийском порту Тартус и авиабазы Хмеймим, свидетельствуют данные западных сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации.

По их сведениям, стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135U самолет с бортовым номером 64-14847 и позывным WIGAN89, вылетевший с авиабазы Суда-бей на греческом острове Крит, осуществлял полет вдоль всего побережья Сирии, находясь в воздушном пространстве над международными водами восточного Средиземноморья. Тем временем, патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 168852, поднявшийся с авиабазы Сигонелла на Сицилии, длительное время курсировал приблизительно в 50 км от российской базы в Тартусе.

В минувшие выходные американские разведывательные самолеты также осуществляли полеты у побережья Сирии и российских баз.

Кроме того, в минувшую субботу у российских границ на юге Балтики был зафиксирован американский стратегический разведывательный самолет RC-155W с бортовым номером 62-4138. Он выполнял полет вблизи сухопутной границы Калининградской области, находясь в воздушном пространстве Литвы.