Кувейтская Jazeera Airways наладила прямое авиасообщение между Кувейтом и Баку

Кувейтская авиакомпания «Jazeera Airways» с понедельника начала выполнение регулярный рейсов по направлению Кувейт-Баку-Кувейт, сообщает бакинский Международный аэропорт им. Г.Алиева.
«Кувейтская «Jazeera Airways» начала регулярные полеты по маршруту Кувейт-Баку–Кувейт. Сегодня первый самолет данного авиарейса Airbus А320 приземлился в бакинском аэропорту и был встречен традиционной «водяной аркой»», - отмечается в информации на странице аэропорта в соцсети Facebook.
Как сообщалось, рейсы будут выполняться с частотой два раза в неделю: по понедельникам и пятницам.
Ранее арабские СМИ сообщали, что кувейтская авиакомпания Jazeera Airways планирует выполнение прямых рейсов из аэропорта Кувейт в Баку в рамках планов по расширению географии полетов в Евразии.
Н.Аббасова
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