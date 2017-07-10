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Транспорт и связь 10.07.2017 16:33

Кувейтская Jazeera Airways наладила прямое авиасообщение между Кувейтом и Баку

Кувейтская авиакомпания «Jazeera Airways» с понедельника начала выполнение регулярный рейсов по направлению Кувейт-Баку-Кувейт, сообщает бакинский Международный аэропорт им. Г.Алиева.

«Кувейтская «Jazeera Airways» начала регулярные полеты по маршруту Кувейт-Баку–Кувейт. Сегодня первый самолет данного авиарейса Airbus А320 приземлился в бакинском аэропорту и был встречен традиционной «водяной аркой»», - отмечается в информации на странице аэропорта в соцсети Facebook.

Как сообщалось, рейсы будут выполняться с частотой два раза в неделю: по понедельникам и пятницам.

Ранее арабские СМИ сообщали, что кувейтская авиакомпания Jazeera Airways планирует выполнение прямых рейсов из аэропорта Кувейт в Баку в рамках планов по расширению географии полетов в Евразии.

Н.Аббасова

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Тэги: КУВЕЙТ, БАКУ, ПОЛЕТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]