Ахмадабад стал первым городом Индии, внесенным в список объектов ЮНЕСКО

ЮНЕСКО объявила индийский город Ахмадабад объектом всемерного наследия, сообщает в понедельник телеканал Си-Эн-Эн.
Решение о внесении в список Ахмадабада было принято в ходе 41-го саммита комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, который прошел на минувших выходных в Польше.
В частности, под защиту организации попадут ворота Ахмадабада, построенные в 1411 году, а также многочисленные храмы и захоронения на территории города.
Ахмадабад является самым большим городом в индийском штате Гуджарат и пятым по величине в Индии. Он был возведен в начале 1400-х годов и назван в честь султана Ахмед-шаха.
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