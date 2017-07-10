Ахмадабад стал первым городом Индии, внесенным в список объектов ЮНЕСКО

ЮНЕСКО объявила индийский город Ахмадабад объектом всемерного наследия, сообщает в понедельник телеканал Си-Эн-Эн.

Решение о внесении в список Ахмадабада было принято в ходе 41-го саммита комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, который прошел на минувших выходных в Польше.

В частности, под защиту организации попадут ворота Ахмадабада, построенные в 1411 году, а также многочисленные храмы и захоронения на территории города.

Ахмадабад является самым большим городом в индийском штате Гуджарат и пятым по величине в Индии. Он был возведен в начале 1400-х годов и назван в честь султана Ахмед-шаха.