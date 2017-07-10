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СНГ 10.07.2017 19:01

Роснефть начала покупать нефть в Ливии

"Роснефть" приступила к покупке нефти в Ливии, сообщил в понедельник журналистам глава ливийской NOC Мустафа Саналла.

"Они начали забирать нефть", - сказал он.

По его словам, контракт с "Роснефтью" заключен на год. "Они забирают нефть в зависимости от производства. Ежемесячно по 1-2 отгрузке", - уточнил М.Саналла.

Помимо этого он сообщил, что компании создали технический комитет для проработки возможного сотрудничества в upstream, midstream и trading.

Как сообщалось, в феврале в Лондоне в кулуарах IP Week М.Саналла и глава "Роснефти"Игорь Сечин подписали рамочное соглашение о сотрудничестве, которое закладывает основу для инвестиций российской компании в нефтяном секторе Ливии. Соглашение предусматривает создание совместной рабочей комиссии для оценки возможностей в различных сферах, включая разведку и добычу. "Роснефть" и NOC также подписали соглашение о добыче нефти.

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Тэги: ЛИВИЯ, РОСНЕФТЬ, НЕФТЬ, ПОКУПКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]