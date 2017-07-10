Роснефть начала покупать нефть в Ливии

"Роснефть" приступила к покупке нефти в Ливии, сообщил в понедельник журналистам глава ливийской NOC Мустафа Саналла.
"Они начали забирать нефть", - сказал он.
По его словам, контракт с "Роснефтью" заключен на год. "Они забирают нефть в зависимости от производства. Ежемесячно по 1-2 отгрузке", - уточнил М.Саналла.
Помимо этого он сообщил, что компании создали технический комитет для проработки возможного сотрудничества в upstream, midstream и trading.
Как сообщалось, в феврале в Лондоне в кулуарах IP Week М.Саналла и глава "Роснефти"Игорь Сечин подписали рамочное соглашение о сотрудничестве, которое закладывает основу для инвестиций российской компании в нефтяном секторе Ливии. Соглашение предусматривает создание совместной рабочей комиссии для оценки возможностей в различных сферах, включая разведку и добычу. "Роснефть" и NOC также подписали соглашение о добыче нефти.
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