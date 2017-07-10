Thomson Reuters поможет Минналогов Азербайджана контролировать трансфертное ценообразование

Глобальный поставщик услуг для бизнеса Thomson Reuters и министерство налогов Азербайджана заключили соглашение, в рамках которого Thomson Reuters поможет министерству осуществлять налоговый контроль в части трансфертного ценообразования.
«Продукты Thomson Reuters позволят анализировать данные статистического и бухгалтерского учета частных и публичных компаний из 110 стран мира, а также рынков заимствования 174 стран. В результате появится возможность осуществлять поиск сопоставимых сделок для определения рыночного интервала ставок по займам, банковским депозитам, а также гарантиям и аккредитивам», - говорится в сообщении компании.
Минналогов, в частности, приобрело следующие продукты: Onesource Benchmark и Onesource TP Loan Module (позволяют анализировать рентабельность компаний и финансовых рынков), Checkpoint World (услуга, предназначенная для анализа международного налогового законодательства и выявления схем недобросовестного налогового планирования), терминал Thomson Reuters Eikon (посредством которого представители министерства смогут получать достоверную и оперативную информацию по сделкам на товарно-сырьевых рынках и рынках заимствования).
В 2016 году в налоговое законодательство Азербайджана были внесены изменения и утверждены правила осуществления налогового контроля над трансфертным ценообразованием. Новое законодательство распространяется на сделки объемом свыше 500 тыс. манатов в год, совершенные с 1 января 2017 года. Данные правила налогового контроля способствуют противодействию размывания налогооблагаемой базы в условиях глобализации крупных компаний и выводу капиталов за рубеж.
А.Ахундов
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