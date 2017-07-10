В Азербайджане в январе-мае численность населения увеличилась на 33 тыс. человек

Численность населения Азербайджана увеличилась в январе-мае 2017 года на 0,3% или на 33,05 тыс. человек, до 9 млн 843,031 тыс. человек на 1 июля, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в государственном комитете по статистике.

Плотность населения в Азербайджане составляет 114 человек на кв. км.

В городах проживает 53% населения страны, в сельской местности - 47%. При этом 49,9% населения составляют мужчины, 50,1% - женщины.

В среднем на каждые 1 тыс. мужчин в Азербайджане приходится 1,006 тыс. женщин.

В январе-мае в республике родились 58,217 тыс. младенцев. Уровень рождаемости на каждые 1 тыс. человек за пять месяцев текущего года составил 14,5 новорожденных. Мальчики составили 53% среди родившихся детей, девочки - 47%. За отчетный период в Азербайджане на свет появились 1,004 тыс. двойняшек и 21 тройняшек.

За тот же период в Азербайджане умерло 25,638 тыс. человек. Уровень смертности на каждые 1 тыс. человек составил 6,4.

За январь-май 2017 года в Азербайджане зарегистрировано 23,044 тыс. браков и 6,207 тыс. разводов.

В январе-мае соответствующие структуры Министерства внутренних дел и Государственной миграционной службы республики зарегистрировали 1,078 тыс. человек, приехавших в Азербайджан с целью постоянного проживания, и 471 человека, покинувшего страну.

Р.Бабаев