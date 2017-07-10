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Внутренняя политика 10.07.2017 17:07

В прокуратуру направлено представление о возбуждении уголовного дела в отношении экс-министра нацбезопасности Азербайджана

Бакинский военный суд направил представление в прокуратуру о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего министра национальной безопасности Азербайджана Эльдара Махмудова, сообщают азербайджанские СМИ в понедельник.

«Суд вынес особое определение о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего министра национальной безопасности Азербайджана Эльдара Махмудова и начальника главного следственного управления расформированного Министерства национальной безопасности Мовлана Шихалиева и направил копию указанного постановления для исполнения в соответствующие органы прокуратуры», - отмечают СМИ.

На проходящем в Бакинском военном суде в понедельник был оглашен приговор по делу, возбужденному в отношении начальника 2-го отдела Управления предварительного следствия Главного следственного управления ликвидированного МНБ, полковника Вусала Алекперова.

Решением суда В.Алекперов приговорен к 12 годам лишения свободы. Суд также вынес особое определение о лишении его звания полковника, а также о конфискации принадлежащего ему имущества и передаче его потерпевшему предпринимателю Акифу Гурбанову.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал 17 октября 2015 года распоряжение об освобождении Э.Махмудова с должности министра национальной безопасности.

Позднее И.Алиев подписал распоряжение о расформировании МНБ и образовании на его базе двух ведомств – Службы государственной безопасности (СГБ) и Службы внешней разведки (СВР).

В декабре 2015 года в Азербайджане было возбуждено уголовное дело в отношении высокопоставленных генералов упраздненного МНБ по обвинениям в организации незаконного прослушивания телефонных переговоров ряда предпринимателей, другие виды слежки за ними. Полученная информация личного, семейного, коммерческого и профессионального характера использовалась затем против бизнесменов, которых незаконно арестовывали и привозили в здание МНБ, где последние запугивались с применением насилия и угроз, подвергались физическим и психическим формам воздействия.

В настоящее время судебный процесс продолжается.

Р.Бабаев

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Тэги: ЭКС/МИНИСТР, ДЕЛО, НАЧАЛО


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