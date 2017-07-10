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Карабахский конфликт 10.07.2017 17:50

Ереван должен выполнить план МГ ОБСЕ по выводу армянских военных с оккупированных территорий Азербайджана, заявляют в Баку

Единственным путем урегулирования карабахского конфликта является исполнение Ереваном плана Минской группы (МГ) ОБСЕ по выводу армянских войск с оккупированных азербайджанских территорий Азербайджана, заявил официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Для достижения подвижек в урегулировании нагорно-карабахского конфликта и обеспечения устойчивого мира в регионе Еревану необходимо реализовать план сопредседателей МГ ОБСЕ по выводу армянских войск Армении с оккупированных территорий Азербайджана», - заявил Х.Гаджиев агентству «Интерфакс-Азербайджан», комментируя заявление главы МИД Армении Эдварда Налбандяна о невыполнении Азербайджаном обязательств по урегулированию конфликта.

Он напомнил, что пребывание оккупационных войск Армении на территориях Азербайджана продолжает оставаться источником угрозы для регионального мира и безопасности. «Именно Армения является стороной, уклоняющейся от урегулирования конфликта путем субстантивных переговоров и исполнения известных резолюций Совбеза ООН. В то время как МГ ОБСЕ и вся международная общественность призывает к субстантивным переговорам, Армения всячески препятствует этому»,- отметил Х.Гаджиев.

«Армения тем самым пытается уклониться от сути переговорного процесса технически-вспомогательными инструментами, т.е. поставить конец оккупации и вывести свои войска из оккупированных территорий»,- добавил он.

Он подчеркнул, что армянская сторона целенаправленно обстреливает мирное азербайджанское население, компактно проживающее вдоль линии фронта «в результате чего 4 июля погибла жительница села Алханлы Физулинского района и ее двухлетняя внучка, еще одна женщина была ранена».

«Сейчас же, глава МИД Армении выходя за морально-этические рамки оправдывает преднамеренное убийство малолетнего ребенка – преступление против человечности», - подчеркнул он.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, КОНФЛИКТ, УРЕГУЛИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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