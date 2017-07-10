Ереван должен выполнить план МГ ОБСЕ по выводу армянских военных с оккупированных территорий Азербайджана, заявляют в Баку

Единственным путем урегулирования карабахского конфликта является исполнение Ереваном плана Минской группы (МГ) ОБСЕ по выводу армянских войск с оккупированных азербайджанских территорий Азербайджана, заявил официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Для достижения подвижек в урегулировании нагорно-карабахского конфликта и обеспечения устойчивого мира в регионе Еревану необходимо реализовать план сопредседателей МГ ОБСЕ по выводу армянских войск Армении с оккупированных территорий Азербайджана», - заявил Х.Гаджиев агентству «Интерфакс-Азербайджан», комментируя заявление главы МИД Армении Эдварда Налбандяна о невыполнении Азербайджаном обязательств по урегулированию конфликта.

Он напомнил, что пребывание оккупационных войск Армении на территориях Азербайджана продолжает оставаться источником угрозы для регионального мира и безопасности. «Именно Армения является стороной, уклоняющейся от урегулирования конфликта путем субстантивных переговоров и исполнения известных резолюций Совбеза ООН. В то время как МГ ОБСЕ и вся международная общественность призывает к субстантивным переговорам, Армения всячески препятствует этому»,- отметил Х.Гаджиев.

«Армения тем самым пытается уклониться от сути переговорного процесса технически-вспомогательными инструментами, т.е. поставить конец оккупации и вывести свои войска из оккупированных территорий»,- добавил он.

Он подчеркнул, что армянская сторона целенаправленно обстреливает мирное азербайджанское население, компактно проживающее вдоль линии фронта «в результате чего 4 июля погибла жительница села Алханлы Физулинского района и ее двухлетняя внучка, еще одна женщина была ранена».

«Сейчас же, глава МИД Армении выходя за морально-этические рамки оправдывает преднамеренное убийство малолетнего ребенка – преступление против человечности», - подчеркнул он.

Ф.Исазаде