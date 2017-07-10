У въезжающих в Украину иностранцев будут снимать отпечатки пальцев - Порошенко

Совет национальной безопасности и обороны Украины под председательством президента Петра Порошенко на заседании в понедельник рассматривает вопрос усиления контроля за пересечением государственной границы Украины, в частности, внедрения процедуры сбора биометрических данных с въезжающих в страну иностранцев.
"Речь идет об усилении контроля за въездом и выездом и пребыванием граждан других государств на территории Украины - мы вводим биометрический контроль для всех граждан, которые пересекают украинскую границу", - цитирует П.Порошенко пресс-служба главы Украинского государства в понедельник вечером.
"Мы должны снять биометрические данные, включая отпечатки пальцев, цифровую фотографию. Это значительно усилит возможности для борьбы с терроризмом", - сказал президент и выразил уверенность, что подготовленные проекты решений получат четкое понимание и поддержку в обществе.
П.Порошенко отметил, что его поручение по подготовке соответствующих проектов документов выполнены. Он добавил, что на заседании СНБО в понедельник, 10 июля, МИД Украины и Государственная пограничная служба предоставят информацию по этому вопросу.
"Мы отведем необходимое количество времени для того, чтобы страна подготовилась качественно, чтобы добропорядочные граждане не чувствовали каких-либо неудобств", - подчеркнул президент Украины.
Он отметил, что Госпогранслужбе должны быть выделены необходимые средства для того, чтобы она могла технически обеспечить выполнение этого решения.
Глава государства также поручил министру внутренних дел Арсену Авакову взять исполнение решения под личный контроль, чтобы на всех основных пунктах пересечения границы пограничники были обеспечены необходимым оборудованием для фиксации биометрических данных.
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