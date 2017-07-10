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СНГ 10.07.2017 19:33

Порошенко предлагает построить в Украине завод по производству боеприпасов по стандартам НАТО

Президент Украины Петр Порошенко в ходе заседания Совета национальной безопасности и обороны выступил с инициативой строительства современного завода по производству боеприпасов по стандартам НАТО.

"Хочу привести несколько примеров направлений использования средств, которые будут направляться Министерством обороны. Позиция первая: мною внесено предложение по строительству завода по изготовлению боеприпасов с внедрением современных технологий с полным соответствием стандартам НАТО, что обеспечит взаимную совместимость выпускаемых боеприпасов по основным калибрам", - сказал П.Порошенко в ходе заседания СНБО в понедельник.

Глава государства отметил, что на реализацию данной инициативы предлагается выделить 1,4 млрд грн. Это, по его словам, даст возможность обеспечить производство боеприпасов в Украине из отечественного сырья.

П.Порошенко подчеркнул приоритетность этого направления в связи с необходимостью восстановления утраченной производственной инфраструктуры, произошедшей вследствие "оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

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Тэги: УКРАИНА, НАТО, БОЕПРИПАСЫ, ПРОИЗВОДСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]