Порошенко предлагает построить в Украине завод по производству боеприпасов по стандартам НАТО

Президент Украины Петр Порошенко в ходе заседания Совета национальной безопасности и обороны выступил с инициативой строительства современного завода по производству боеприпасов по стандартам НАТО.
"Хочу привести несколько примеров направлений использования средств, которые будут направляться Министерством обороны. Позиция первая: мною внесено предложение по строительству завода по изготовлению боеприпасов с внедрением современных технологий с полным соответствием стандартам НАТО, что обеспечит взаимную совместимость выпускаемых боеприпасов по основным калибрам", - сказал П.Порошенко в ходе заседания СНБО в понедельник.
Глава государства отметил, что на реализацию данной инициативы предлагается выделить 1,4 млрд грн. Это, по его словам, даст возможность обеспечить производство боеприпасов в Украине из отечественного сырья.
П.Порошенко подчеркнул приоритетность этого направления в связи с необходимостью восстановления утраченной производственной инфраструктуры, произошедшей вследствие "оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей".
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