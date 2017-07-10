Европейские перспективы Молдавии определят результаты проведения реформ - еврокомиссар Хан

Властям Молдавии необходимо провести реформы, от результатов которых можно будет отталкиваться в вопросе подачи заявки на членство в Европейском союзе, заявил европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан (Johannes Hahn).

"Молдавские власти должны сосредоточить силы на проведении реформ и на внедрении Соглашения об ассоциации с ЕС. Необходимо сделать акцент на реформы, включенные в согласованную с ЕС "дорожную карту". И лишь затем думать о подаче заявки на членство в Европейском союзе", - заявил Й.Хан журналистам в Кишиневе в понедельник, где принимает участие в девятом неформальном диалоге на уровне министерств стран-участниц "Восточного партнерства".

Председатель парламента Молдавии Андриан Канду заявлял, выступая в ходе телевизионной передачи в минувшие выходные, что "Молдавия подаст заявление о членстве в Евросоюзе тогда, когда будет готова".

"Очень важно подать заявление, но еще важнее, чтобы его приняли, чтобы мы сами были готовыми к этому. Я думаю, что мы еще не готовы к членству в ЕС. Но мы намерены серьезно работать, чтобы даже за год провести большую работу. Если мы сохраним нынешние темпы, то через два-три года будем готовы. А может быть - и через год. Возможно, мы подадим заявку на членство в ЕС в конце 2018 года или в 2019 году, до парламентских выборов или сразу после них. Все зависит, прежде всего, от нас самих. Важно не столько подать заявление, как важно, чтобы его приняли", - сказал А.Канду.

Й.Хан сказал, отвечая на вопросы журналистов об отношении к намерению Молдавии подать заявление о членстве в ЕС: "Это суверенное право любой страны - подать заявку на вступление в ЕС".

"Мы говорим с нашими коллегами и друзьями на эту тему. Но куда важнее - ставить акцент на необходимые реформы. В прошлом году мы вместе согласовали "дорожную карту", и правительство работает над ее внедрением. Думаю, что в нынешней ситуации важно ставить акценты на какие-то определенные направления прежде, чем подавать заявку", - сказал Й.Хан.

"В 2018 году в Молдавии должны пройти парламентские выборы, властям следует уделить особое внимание и этому процессу. Правительство должно использовать оставшееся до следующих выборов время, чтобы сконцентрироваться на реформах. Потом посмотрим, что будет дальше", - отметил он.

Еврокомиссар сказал, что "связывает большие надежды в развитии процесса евроинтеграции с саммитом Восточного партнерства, который пройдет 24 ноября в Брюсселе".

"Предстоящий саммит позволит оценить усилия государств-партнеров на пути евроинтеграции. А также обозначить перспективы на будущее до 2020 года и даже на более долгосрочный период", - подчеркнул Й.Хан.

Кроме того, он заявил, что граждане стран "Восточного партнерства" вскоре почувствуют преимущества сотрудничества с ЕС. "Начинается этап, когда и граждане этих стран, и деловая среда должны почувствовать преимущества сотрудничества с Евросоюзом и реализации Соглашения об углубленной и всеобъемлющей торговле с ЕС", - сказал он.

По его словам, это, в первую очередь, касается расширения доступа товаров на европейский рынок, а также поддержки программ, связанных с молодежью.

"Еще одним немаловажным вопросом является повышение энергоэффективности. В течение сегодняшнего рабочего дня будет проведен ряд рабочих встреч по развитию стратегического диалога в данной сфере", - сказал Й.Хан, отметив важную роль проведения подобных неформальных встреч в канун саммита "Восточного партнерства", который состоится в Брюсселе.

В свою очередь, вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Андрей Галбур сообщил, что Молдавия занимает "активную позицию на пути европейской интеграции и в вопросах повышения энергоэффективности".

Он подчеркнул, что "Молдавия должна использовать все преимущества сотрудничества с Евросоюзом".

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль отметила, что "диалог в Кишиневе позволит лучше понять приоритеты стран Восточного партнерства на пути евроинтеграции".

Заместитель министра иностранных дел Белоруссии Олег Кравченко отметил, что для его страны "важно развитие сотрудничества, как с ЕС, так и Евразийским экономическим союзом, и проведение таких диалогов, помогает избежать противоречий на обоих путях развития".

На прошлой неделе парламенты Грузии, Молдавии и Украины призвали Европейский парламент принять резолюцию об открытии перспективы присоединения к ЕС для трех ассоциированных стран в соответствии со статьей 49 Договора о Европейском союзе. Совместное заявление отправили в Брюссель председатели парламентов трех бывших советских республик Ираклий Кобахидзе, Андриан Канду и Андрей Парубий.