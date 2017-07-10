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Дальнее зарубежье 10.07.2017 20:03

Тиллерсон надеется на взаимодействие с Турцией по установлению мира на севере Сирии

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в понедельник заявил, что Вашингтон рассчитывает на сотрудничество с Турцией для урегулирования ситуации в северных районах Сирии, приводят слова госсекретаря турецкие СМИ.

"Вы читаете заголовки СМИ. Мы сейчас добиваемся некоторых успехов в Сирии. Мы полны надежд на то, что мы можем повторить это, вместе с Турцией, в некоторых районах в северной части Сирии", - сказал Р.Тиллерсон, выступая в понедельник перед сотрудниками генконсульства США в Стамбуле.

При этом госсекретарь подчеркнул особую важность отношений Вашингтона с Анкарой.

Накануне Р.Тиллерсон провел встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

Как сообщалось, в минувшую пятницу в ходе личной встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа "на полях" саммита G20 была достигнута договоренность о перемирии в зоне деэскалации на юго-западе Сирии. Перемирие вступило в силу в воскресенье в полдень.

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Тэги: ТИЛЛЕРСОН, ТУРЦИЯ, СИРИЯ


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