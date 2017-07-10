ВТО рассматривает запрет России на импорт железнодорожного оборудования из Украины, заявляют в Киеве

Группа экспертов в споре о запрете Россией импорта украинского железнодорожного подвижного состава, стрелочных переводов и другого железнодорожного оборудования в рамках процедуры урегулирования споров во Всемирной торговой организации (ВТО) 10 июля проводит первое заседание, сообщает пресс-служба Минэкономразвития (МЭРТ) Украины.
"Это первое заседание группы экспертов и сессия третьих сторон, что, в свою очередь, означает рассмотрение дела по сути, представления сторонами спора (а также третьими сторонами) своих устных заявлений, а также ответов группе экспертов на дополнительные вопросы к позициям сторон", - сообщается в пресс-релизе МЭРТ в понедельник.
Торговый представитель Украины Наталья Микольская, комментируя дело, отметила, что с 2012-го по 2016 гг экспорт железнодорожной продукции в РФ сократился на 96% - с $2,6 млрд до $95 млн.
"Применяя эти меры, РФ нарушает обязательства в рамках ВТО (в частности, положения Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года и Соглашения по техническим барьерам в торговле)", - цитирует Н.Микольскую пресс-служба МЭРТ.
Согласно сообщению, следующими шагами станет обработка результатов этого заседания и дополнительных вопросов группы экспертов, подготовка ко второй встрече сторон спора (запланирована на ноябрь текущего года). Финальный отчет группы экспертов по этому делу (решение по сути) ожидается в апреле 2018 года.
По версии украинской стороны, с 2014 года без достаточных обоснований российские сертификационные органы начали массово приостанавливать действия выданных ранее сертификатов соответствия украинских производителей, а также без достаточных на то оснований ограничили выдачу новых сертификатов.
Кроме того, РФ отказывается признавать сертификаты, выданные соответствующими органами стран-членов Таможенного союза, что противоречит нормам соответствующих техрегламентов ТС.
"Следовательно, Украина оспаривает в рамках ВТО систематическое ограничение РФ импорта украинской железнодорожной продукции путем приостановления действия действительных сертификатов на эту продукцию, отказа в выдаче новых сертификатов на такую продукцию и непризнание сертификатов, выданных компетентными органами других стран ТС", - отмечается в сообщении МЭРТ.
Орган по урегулированию споров ВТО по требованию Украины 16 декабря 2016 года принял решение создать группу экспертов. К спору присоединились Япония, США, ЕС, Китай, Индонезия и Сингапур как третьи стороны.
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