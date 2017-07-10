Вкладчики 11 банков, закрытых в Азербайджане в 2016г, получили компенсаций на 741 млн манатов

Вкладчики United Credit Bank с 19 апреля получили компенсаций на сумму свыше 1 млн 807 тыс. манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Азербайджанском фонде страхования вкладов (ADIF).

Как сообщалось ранее, ADIF 19 апреля начал выплату компенсаций по застрахованным вкладам в United Credit Bank. На 7 июля остаток по застрахованным вкладам, подлежащим компенсационной выплате, оценивается в 292 тыс. манатов.

В целом, вкладчики 11 закрытых в 2016 году банков в Азербайджане получили компенсаций на общую сумму свыше 741,146 млн манатов.

В частности, вкладчикам "Texnikabank" по застрахованным вкладам выплачено более 120,458 млн манатов, Bank of Azerbaijan - 24,191 млн манатов, Gandjabank – 976,44 тыс. манатов.

Кроме этого, вкладчики Zaminbank получили компенсаций на сумму свыше 59,232 млн манатов (остаток подлежащей выплате оценивается в 6,942 млн манатов), Parabank – 43,222 млн манатов (остаток – 662 тыс. манатов), Kredobank - 27,771 млн манатов (138 тыс. манатов), Dekabank - 3,087 млн манатов (39 тыс. манатов).

Вкладчики Atrabank получили компенсаций на 14,35 млн манатов (остаток – 263 тыс. манатов), "Кавказского банка развития" - 2,004 млн манатов (86 тыс. манатов).

Вкладчики Bank Standard получили компенсаций на сумму более 437,49 млн манатов (обязательства по невыплаченным компенсациям оценивается в 3,611 млн манатов).

А.Азизов