Европарламент угрожает наложить вето на переговоры о Brexit

Европарламент угрожает наложить вето на переговоры по выходу Великобритании из состава Европейского союза (Brexit) в случае, если Лондон не согласится улучшить условия, при которых граждане ЕС смогут оставаться в Соединенном Королевстве.
Об этом сообщило агентство dpa со ссылкой на распространенное заявление Европарламента.
В подписанном членами координационной группы Европаламента документе на имя главы делегации ЕС на переговорах о Brexit Мишеля Барнье говорится, что парламентарии не могут согласиться с предложением Лондона, сделанном в конце июня. Тогда премьер-министр страны Тереза Мэй заявила, что Великобритания даст возможность 3,2 млн граждан стран ЕС, живущих в стране, подать заявление о предоставлении права проживания там после Brexit.
Как считают в Европарламенте, предложение Т.Мэй свидетельствует о том, что Великобритания после выхода из Евросоюза отказывается гарантировать все права проживающих там граждан ЕС, которыми они пользуются в настоящее время.
Европарламентарии считают это нарушением принципа, согласно которому после завершения процесса Brexit всем европейцам в Великобритании должны быть предоставлены те же права, что и 1,2 млн британских жителей, остающимся в странах ЕС. Вместо этого, считают в Брюсселе, Лондон пытается придать европейцам "статус второго класса", отмечает Deutsche Welle.
Тема условий проживания граждан ЕС в Великобритании после ее выхода из ЕС должна стать главной на переговорах по Brexit, которые планируется провести 17 июля в Брюсселе. При этом они не могут начаться без одобрения депутатов Европарламента.
Минобороны Азербайджана опровергло информацию о гибели азербайджанского военнослужащего от армянского снайпера
Ахмадабад стал первым городом Индии, внесенным в список объектов ЮНЕСКО
Ереван должен выполнить план МГ ОБСЕ по выводу армянских военных с оккупированных территорий Азербайджана, заявляют в Баку
Цены на нефть перешли к росту и прибавляют около 1%, Brent подорожала до $47,19 за баррель
Азеришыг привлекло подрядчиков на создание системы энергообеспечения агропарков в 3 районах за 37,1 млн манатов
Турция намерена обеспечивать две трети энергопотребления за счет своих ресурсов
Спасатели МЧС Азербайджана спасли 10 человек, которые могли утонуть на Каспии
Население ЕС в 2016 году выросло на 1,5 млн человек, до 511,8 млн
В Азербайджане в январе-мае численность населения увеличилась на 33 тыс. человек
Азеригаз газифицировал в I полугодии 35 населенных пункта в Азербайджане
Azeravtoyol получит более 14 млн манатов на строительство автодороги в Сабирабадском районе
Azeravtoyol получит 7 млн манатов на строительство автодороги в Тертерском районе
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Кандидаты, отобранные для участия в программе «Smart Start», начинают стажировку в компании Bakcell
Caspian European Club и Caspian Energy принимают участие в WORLD PETROLEUM CONGRESS ISTANBUL 2017
Компания Bakcell проводит новые обучающие семинары, для обогащения навыков участников программы Applab
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»