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Дальнее зарубежье 10.07.2017 20:35

Европарламент угрожает наложить вето на переговоры о Brexit

Европарламент угрожает наложить вето на переговоры по выходу Великобритании из состава Европейского союза (Brexit) в случае, если Лондон не согласится улучшить условия, при которых граждане ЕС смогут оставаться в Соединенном Королевстве.

Об этом сообщило агентство dpa со ссылкой на распространенное заявление Европарламента.

В подписанном членами координационной группы Европаламента документе на имя главы делегации ЕС на переговорах о Brexit Мишеля Барнье говорится, что парламентарии не могут согласиться с предложением Лондона, сделанном в конце июня. Тогда премьер-министр страны Тереза Мэй заявила, что Великобритания даст возможность 3,2 млн граждан стран ЕС, живущих в стране, подать заявление о предоставлении права проживания там после Brexit.

Как считают в Европарламенте, предложение Т.Мэй свидетельствует о том, что Великобритания после выхода из Евросоюза отказывается гарантировать все права проживающих там граждан ЕС, которыми они пользуются в настоящее время.

Европарламентарии считают это нарушением принципа, согласно которому после завершения процесса Brexit всем европейцам в Великобритании должны быть предоставлены те же права, что и 1,2 млн британских жителей, остающимся в странах ЕС. Вместо этого, считают в Брюсселе, Лондон пытается придать европейцам "статус второго класса", отмечает Deutsche Welle.

Тема условий проживания граждан ЕС в Великобритании после ее выхода из ЕС должна стать главной на переговорах по Brexit, которые планируется провести 17 июля в Брюсселе. При этом они не могут начаться без одобрения депутатов Европарламента.

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Тэги: ЕВРОПА, BREXIT, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]