Турция намерена обеспечивать две трети энергопотребления за счет своих ресурсов

Турция намерена две трети своих потребностей в энергии обеспечивать за свой счет, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в ходе 22-го Мирового нефтяного конгресса.
Он заметил, что за последние годы цена на нефть существенно упала, в связи с чем сильно упали расходы страны на закупки энергоресурсов.
"Но мы не можем это напрямую контролировать, это развивается в конъюнктурном виде. Нужно развивать внутренние источники", - подчеркнул президент Турции.
"Мы хотим диверсифицировать источники поставок энергоресурсов, возобновляемые источники энергии останутся приоритетными", - заметил он.
По словам Р.Эрдогана, инвестиции страны, осуществленные в развитие термальных источников энергии, теплоэлектростанций, возобновляемые источники, "уменьшило давление на закупки газа из-за рубежа".
Президент страны также заметил, что Турция увеличила использование угля, а также ВИЭ, обогнав по последнему показателю некоторые страны Европы.
Р.Эрдоган сказал также, что порядка 10% потребности страны в энергообеспечении будет обеспечивать АЭС "Аккую".
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