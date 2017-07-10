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ТЭК 10.07.2017 19:12

Турция намерена обеспечивать две трети энергопотребления за счет своих ресурсов

Турция намерена две трети своих потребностей в энергии обеспечивать за свой счет, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в ходе 22-го Мирового нефтяного конгресса.

Он заметил, что за последние годы цена на нефть существенно упала, в связи с чем сильно упали расходы страны на закупки энергоресурсов.

"Но мы не можем это напрямую контролировать, это развивается в конъюнктурном виде. Нужно развивать внутренние источники", - подчеркнул президент Турции.

"Мы хотим диверсифицировать источники поставок энергоресурсов, возобновляемые источники энергии останутся приоритетными", - заметил он.

По словам Р.Эрдогана, инвестиции страны, осуществленные в развитие термальных источников энергии, теплоэлектростанций, возобновляемые источники, "уменьшило давление на закупки газа из-за рубежа".

Президент страны также заметил, что Турция увеличила использование угля, а также ВИЭ, обогнав по последнему показателю некоторые страны Европы.

Р.Эрдоган сказал также, что порядка 10% потребности страны в энергообеспечении будет обеспечивать АЭС "Аккую".

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Тэги: ТУРЦИЯ, ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕ, ПЛАНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]