Украина планирует увеличить закупки и производство новейшего вооружения - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости выделения крупных ассигнований на закупку и производство новейшего вооружения и военной техники для вооруженных сил страны.
"Вторая позиция - это закупка новейшего вооружения и военной техники. Планируется выделить на эти цели 1 млрд 600 млн грн, в том числе будет налажено производство новейшей бронетехники, включая танки "Оплот"... новейших ракет комплекса "Ольха" и других позиций, которые позволят нам значительно улучшить и усилить возможности наших вооруженных сил", - сказал П.Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в понедельник
Кроме того, еще часть средств пойдет на антиснайперские комплексы.
Президент Украины также поставил задачу усилить системы радиоэлектронной борьбы, системы новейших модернизированных беспилотных летательных аппаратов.
"Уверен в том, что эти средства должны быть выделены уже сейчас, потому что это значительно повышает эффективность действий подразделений, в том числе тех, кто находится на линии соприкосновения", - резюмировал глава государства.
Президент напомнил, что согласно достигнутой договоренности с представителями силовых ведомств и правительством было принято решение о направлении значительной части перевыполнения бюджета на сектор обороны и безопасности.
22 июня 2017 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект правительства о поправках в госбюджет-2017) об увеличении его доходов и расходов на 26 млрд грн.
Согласно документу, правительство предлагает увеличить расходы и доходы государственного бюджета Украины в 2017 год на оборону и безопасность на 2,66 млрд грн.
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