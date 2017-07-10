Минобороны Азербайджана опровергло информацию о гибели азербайджанского военнослужащего от армянского снайпера

Министерство обороны Азербайджана опровергло информацию армянских СМИ о гибели азербайджанского военнослужащего Гасана Нагиева в Агдамском направлении фронта.
Ранее армянские СМИ сообщили, что армянским снайпером 2 июля 2017 года в Агдамском направлении якобы был убит военнослужащий ВС Азербайджана Гасан Нагиев.
«Г.Нагиев после действительной военной службы был уволен в запас в январе 2017 года. В настоящее время он проживает в Шамкире", - отмечается в заявлении Минобороны.
Оборонное ведомство Азербайджана вновь подчеркнуло, что распространение в соцсетях непроверенной и недостоверной информации служит интересам "противника и, формируя в обществе негативные настроения, наносит вред репутации Вооруженных сил Азербайджана".
А.Азизов
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