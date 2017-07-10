Азеришыг привлекло подрядчиков на создание системы энергообеспечения агропарков в 3 районах за 37,1 млн манатов

ОАО "Азеришыг" определилось с подрядчиками проведения работ по энергоснабжению ряда агропарков, создаваемых в Азербайджане.
"Азеришыг заключило контракт с компанией "Verdict Service Company" на выполнение работ по обеспечению энергоснабжения агропарков, создаваемых в Шамахинском и Гаджикабульском районах", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве экономики.
Стоимость контракта составляет 34 млн 231 тыс. 869,32 манатов.
Кроме этого, Азеришыг привлек ООО "AZCONSTRUCTION" к выполнению аналогичных работ в агропарке, создаваемом в Геранбойском районе. "Стоимость контракта составляет 2 млн 902 тыс. 493,22 манатов", - отметили в ведомстве.
А.Азизов
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