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Инфраструктура и тендеры 10.07.2017 19:50

Азеришыг привлекло подрядчиков на создание системы энергообеспечения агропарков в 3 районах за 37,1 млн манатов

ОАО "Азеришыг" определилось с подрядчиками проведения работ по энергоснабжению ряда агропарков, создаваемых в Азербайджане.

"Азеришыг заключило контракт с компанией "Verdict Service Company" на выполнение работ по обеспечению энергоснабжения агропарков, создаваемых в Шамахинском и Гаджикабульском районах", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве экономики.

Стоимость контракта составляет 34 млн 231 тыс. 869,32 манатов.

Кроме этого, Азеришыг привлек ООО "AZCONSTRUCTION" к выполнению аналогичных работ в агропарке, создаваемом в Геранбойском районе. "Стоимость контракта составляет 2 млн 902 тыс. 493,22 манатов", - отметили в ведомстве.

А.Азизов

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Тэги: АГРОПАРКИ, ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]