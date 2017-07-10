РФ заинтересована в строительстве зерновых хабов в странах Персидского залива - Мантуров

Россия заинтересована в создании зерновых хабов не только в Египте, но и в других странах региона, в частности, в Бахрейне, сказал журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Мы смотрим варианты и по другим странам из (числа государств Персидского залива - ИФ), где можно будет построить, в том числе, используя инвестиции местной стороны в местной валюте, чтобы оптимизировать расходы и таким образом заинтересовать коллег еще больше", - сообщил он.
"Мы пока как раз по Бахрейну больше активны", - отметил Д.Мантуров.
Потенциал увеличения экспорта зерна в Бахрейн обсуждался в рамках первого заседания межправительственной российско-бахрейнской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству в феврале. Работу комиссии возглавляли Д.Мантуров и министр промышленности, торговли и туризма Бахрейна Зайед Аль-Зайяни.
Восточное направление экспорта зерна - основное для России. По итогам прошлого сельхозгода лидером по закупкам российского зерна стал Египет (7,08 млн тонн). В числе крупнейших импортеров также Турция (3,35 млн тонн), Иран (1,75 млн тонн), Йемен (1,4 млн тонн) и Саудовская Аравия (1,17 млн тонн; данные "Русагротранса" по экспорту за 2016-2017 сельхозгод, с учетом подхода судов).
В августе 2015 года по итогам переговоров президентов России и Египта была достигнута договоренность об участии РФ в строительстве объектов зерновой инфраструктуры в Египте. В частности, в порту Дамиетта планировалось построить крупный зерновой хаб, в состав которого войдет до 40 элеваторов.
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