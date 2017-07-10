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ТЭК 10.07.2017 20:57

Цены на нефть перешли к росту и прибавляют около 1%, Brent подорожала до $47,19 за баррель

Цены на нефть перешли к росту на торгах в понедельник, инвесторы оценивают вероятность включения Ливии и Нигерии в соглашение об ограничении добычи, а также потенциальную эффективность такого шага.

Сентябрьские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:05 подорожали на $0,48 (1,03%) до $47,19 за баррель.

Августовские фьючерсы на нефть WTI на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени выросли в цене на $0,43 (0,97%) - до $44,66 за баррель.

Министр нефти Кувейта Эссам аль-Марзук сообщил в понедельник, что министры нефти Ливии и Нигерии приглашены на заседание министерского комитета ОПЕК+, на котором будет обсуждаться выполнение соглашения об ограничении добычи нефти. При этом их приезд находится под вопросом.

На заседании также может быть поднят вопрос ограничения добычи в этих двух странах, которые были освобождены от участия в соглашении о сокращении добычи и за последнее время нарастили производство нефти до многолетних максимумов. Многие инвесторы опасаются, что такая ситуация нивелирует усилия остальных стран по ребалансировке рынка.

Возможность включения Ливии и Нигерии в соглашение об ограничении добычи нефти дает инвесторам надежду на то, что цены будут расти, однако сохраняющаяся рыночная неопределенность создает колебания цен, отмечает президент Strategy Energy & Economic Research Майкл Линч.

"Трейдеры опасаются, что потребуется долгое время, чтобы заставить Ливию и Нигерию подписать хоть какое-то соглашение", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

"Поразительно, в какое наказание для ОПЕК превратилось решение об освобождении некоторых членов картеля от участия в соглашении об ограничении добычи, - говорит аналитик FXTM Люкман Отунуга. - Рост производства нефти в Ливии и Нигерии подрывает усилия ОПЕК в плане восстановления баланса спроса и предложения на нефтяном рынке, и, поскольку это не было заложено в цены, рынок, вероятно, продолжит оставаться под давлением".

Добыча нефти в Ливии к настоящему времени составляет свыше 1 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с 400 тыс. б/с в октябре прошлого года, в Нигерии производство нефти выросло до 1,6 млн б/с с 200 тыс. б/с в октябре, свидетельствуют данные австрийской JBC, ориентированной на консалтинговые услуги в энергетическом секторе.

Опасения роста добычи нефти в Ливии, Нигерии, а также США стали основной причиной резкого понижения прогнозов цен на нефть аналитиками банка BNP Paribas. Прогноз средних котировок Brent на 2017 год был снижен на $9, до $51 за баррель, на 2018 год - на $15, до $48 за баррель. WTI, как ожидается, будет стоить в среднем $49 за баррель в 2017 и $45 за баррель в 2018 году; прогнозы были ухудшены на $8 и $16 соответственно.

Рост добычи нефти в США остается основным фактором, вызывающим опасения у экспертов. Согласно данным Минэнерго США, добыча нефти в стране за прошлую неделю выросла до 9,34 млн б/с с 9,25 млн б/с неделей ранее.

Как сообщила в пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes, количество нефтяных буровых установок в эксплуатации в США на минувшей неделе увеличилось на семь единиц, до 763.

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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