Спасатели МЧС Азербайджана спасли 10 человек, которые могли утонуть на Каспии

Спасатели МЧС Азербайджана в течение понедельника спасли 10 человек, которые могли утонуть на Каспии.

"В течение понедельника в различное время суток 10 человек столкнулись с угрозой утонуть на море. Спасатели МЧС спасли всех этих граждан", - отмечается в сообщении МЧС.

А.Азизов