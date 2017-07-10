Спасатели МЧС Азербайджана спасли 10 человек, которые могли утонуть на Каспии

Спасатели МЧС Азербайджана в течение понедельника спасли 10 человек, которые могли утонуть на Каспии.
"В течение понедельника в различное время суток 10 человек столкнулись с угрозой утонуть на море. Спасатели МЧС спасли всех этих граждан", - отмечается в сообщении МЧС.
А.Азизов
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