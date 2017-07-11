В разговоре с Трампом-младшим о его встрече с российским юристом заинтересованы сенаторы - СМИ

Комитет сената конгресса США по разведке заинтересован в разговоре с сыном президента Дональдом Трампом-младшим о его встрече с российским юристом в июне прошлого года, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источник.
По его словам, встреча сына американского лидера с юристом Натальей Весельницкой вызывает множество вопросов.
Пресс-секретарь председателя сенатского комитета Ребекка Гловер заявила телеканалу, что "комитет публично не обсуждает свой график бесед или допросов, которые он планирует проводить".
В свою очередь Д.Трамп-младший написал у себя в микроблоге в Твиттере, что "рад сотрудничать с комитетом, чтобы рассказать то, что он знает".
Накануне в зарубежных СМИ появилась информация, согласно которой в июне прошлого года Д.Трамп-младший встречался с юристом Н.Весельницкой, которая якобы "имеет связи в Кремле" и располагает информацией о Хилари Клинтон.
В свою очередь представители Д.Трампа-младшего, а также советника президента США и его зятя Джареда Кушнера подтвердили факт встречи. Они отметили, что на ней обсуждались вопросы программы усыновления, и никак не затрагивалась тема выборов.
В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле не знакомы с юристом Н.Весельницкой, которая якобы встречалась с Д.Трампом-младшим.
"Нет, мы не знаем, кто это, и, разумеется, мы не можем отслеживать встречи всех российских адвокатов как внутри страны, так и за рубежом", - ответил Д.Песков в понедельник журналистам на вопрос, известно ли в Кремле что-то об этой встрече и координировала ли адвокат свои действия с российскими властями.
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