Администрация США не сможет быстро реагировать на обстоятельства из-за законопроекта о санкциях против Ирана и России в конгрессе

Законопроект в конгрессе, предусматривающий санкции в отношении Ирана и России, не позволит администрации США быстро реагировать на изменяющиеся обстоятельства, заявил ее директор по законодательству Марк Шорт.
"Мы обеспокоены тем, что законопроект устанавливает необычный прецедент, когда полномочия в сфере внешней политики делегируются 535 членам конгресса, при этом в нем нет исключений, связанных с национальной безопасностью, которые в прошлом всегда присутствовали в санкционных законопроектах", - сказал он журналистам в понедельник. Текст его ответов на вопросы распространила пресс-служба Белого дома.
По словам чиновника, законопроект представляет собой "дипломатический вызов" для администрации США, так как не позволит Вашингтону в случае принятия "быстро реагировать на изменяющиеся обстоятельства".
Вместе с тем, как подчеркнул М.Шорт, "мы поддерживаем санкции в отношении России и Ирана, (предусмотренные) в законопроекте". По его словам, "администрация полностью поддерживает эти санкции". "Имейте в виду, что изначально этот законопроект был об Иране, к нему впоследствии приняли поправку о санкциях в отношении России", - отметил чиновник.
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