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Дальнее зарубежье 11.07.2017 10:15

Администрация США не сможет быстро реагировать на обстоятельства из-за законопроекта о санкциях против Ирана и России в конгрессе

Законопроект в конгрессе, предусматривающий санкции в отношении Ирана и России, не позволит администрации США быстро реагировать на изменяющиеся обстоятельства, заявил ее директор по законодательству Марк Шорт.

"Мы обеспокоены тем, что законопроект устанавливает необычный прецедент, когда полномочия в сфере внешней политики делегируются 535 членам конгресса, при этом в нем нет исключений, связанных с национальной безопасностью, которые в прошлом всегда присутствовали в санкционных законопроектах", - сказал он журналистам в понедельник. Текст его ответов на вопросы распространила пресс-служба Белого дома.

По словам чиновника, законопроект представляет собой "дипломатический вызов" для администрации США, так как не позволит Вашингтону в случае принятия "быстро реагировать на изменяющиеся обстоятельства".

Вместе с тем, как подчеркнул М.Шорт, "мы поддерживаем санкции в отношении России и Ирана, (предусмотренные) в законопроекте". По его словам, "администрация полностью поддерживает эти санкции". "Имейте в виду, что изначально этот законопроект был об Иране, к нему впоследствии приняли поправку о санкциях в отношении России", - отметил чиновник.

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Тэги: США, ИРАН, РОССИЯ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]