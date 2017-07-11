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АПК 11.07.2017 10:14

Азербайджан намерен применить систему беззалогового кредитования в секторе АПК

Совет финансовой стабильности Азербайджана утвердил план действий, направленный на совершенствование механизма финансирования сектора АПК, отмечается в сообщении Секретариата Совета.

"Финальный вариант плана, подготовленный Министерством сельского хозяйства и согласованный с другими госструктурами, был утвержден на заседании Совета 10 июля", - отмечается в сообщении.

План включает совершенствование механизма финансирования аграрного сектора, подготовку механизмов инновативного и беззалогового кредитования сектора, развитие системы страхования в секторе АПК, поощрение инвестиций в аграрный сектор.

Кроме этого, в плане предусмотрены меры, направленные на повышение финансовой грамотности производителей продукции АПК.

"Совет на заседании также обсудил макроэкономическую ситуацию в первом полугодии 2017 года, отметил наличие позитивных тенденций в динамике финансовой стабильности", - подчеркивается в сообщении.

А.Азизов

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Тэги: АПК, КРЕДИТОВАНИЕ, ПЛАНЫ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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