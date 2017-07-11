Азербайджан намерен применить систему беззалогового кредитования в секторе АПК

Совет финансовой стабильности Азербайджана утвердил план действий, направленный на совершенствование механизма финансирования сектора АПК, отмечается в сообщении Секретариата Совета.
"Финальный вариант плана, подготовленный Министерством сельского хозяйства и согласованный с другими госструктурами, был утвержден на заседании Совета 10 июля", - отмечается в сообщении.
План включает совершенствование механизма финансирования аграрного сектора, подготовку механизмов инновативного и беззалогового кредитования сектора, развитие системы страхования в секторе АПК, поощрение инвестиций в аграрный сектор.
Кроме этого, в плане предусмотрены меры, направленные на повышение финансовой грамотности производителей продукции АПК.
"Совет на заседании также обсудил макроэкономическую ситуацию в первом полугодии 2017 года, отметил наличие позитивных тенденций в динамике финансовой стабильности", - подчеркивается в сообщении.
А.Азизов
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