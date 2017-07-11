Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.9386 RUR   0.0282 GBR   2.1921 TRY   0.4714

Цена на нефть

    $/bbl WTI   44.40 Brent   46.88

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 23° 29° Завтра 22° 29° 13 Июл 21° 28° 14 Июл 22° 30°

СНГ 11.07.2017 10:30

Назарбаев утвердил поправки в законодательство о лишении гражданства Казахстана за терроризм

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты республики Казахстан по вопросам их приведения в соответствие с нормами Конституции, предусматривающих лишение террористов гражданства.

Данный документ направлен на приведение действующих законов в соответствие с поправками, внесенными в Конституцию в марте текущего года, сообщила во вторник пресс-служба главы государства.

Нормами закона внесены изменения в 7 кодексов и 46 законов. Дополнительный вид уголовного наказания в виде лишения гражданства предусматривается в 21 статье Уголовного кодекса.

Так, по 14 составам особо тяжких террористических преступлений, предусмотренных в 10 статьях Уголовного кодекса, предлагается альтернативное наказание в виде лишения гражданства, в частности, за акт терроризма, создание и руководство террористической группой, участие в ее деятельности и другие.

Кроме того, к преступлениям, в результате совершения которых причиняется тяжкий вред национальным и жизненно важным интересам республики отнесены 16 составов преступлений, предусмотренных в 11 статьях Уголовного кодекса, - геноцид, сепаратистская деятельность, создание, руководство экстремистской группой или участие в ее деятельности и другие.

Данное наказание будет назначаться судом в исключительных случаях на основе полного исследования обстоятельств дела, тяжести совершенных деяний и тяжести наступивших последствий.

Кроме того, для приведения законодательных актов в соответствие с пунктом 2 статьи 39 Конституции в нормах законов "О правовом положении иностранцев", "О Государственной премии мира и прогресса Первого Президента Республики Казахстан - Лидера Нации", "О национальной безопасности Республики Казахстан", "О миграции населения" и др. слово "межнациональный" дополнится словом "межконфессиональный".

Также закон содержит поправки в закон "О Высшем Судебном Совете", предусматривающие расширение оснований для объявления конкурса на должность судьи, а также уточнение срока объявления конкурса на должность председателя районного суда.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ТЕРРОРИЗМ, ГРАЖДАНСТВО


Похожие новости


Казахстан продолжит укрепление стратегического партнерства с США и ЕС - Назарбаев Назарбаев выступает за деэскалацию ситуации в регионе Персидского залива Путин подписал закон о ратификации протокола о прекращении аренды полигона Эмба в Казахстане Назарбаев прокатил своего финского коллегу на электрокаре в Астане Назарбаев подписал закон о дополнительных требованиях к кандидату в президенты Казахстана Назарбаев учредил международную премию в $20 тыс. за вклад в межрелигиозный диалог

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]