Назарбаев утвердил поправки в законодательство о лишении гражданства Казахстана за терроризм

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты республики Казахстан по вопросам их приведения в соответствие с нормами Конституции, предусматривающих лишение террористов гражданства.
Данный документ направлен на приведение действующих законов в соответствие с поправками, внесенными в Конституцию в марте текущего года, сообщила во вторник пресс-служба главы государства.
Нормами закона внесены изменения в 7 кодексов и 46 законов. Дополнительный вид уголовного наказания в виде лишения гражданства предусматривается в 21 статье Уголовного кодекса.
Так, по 14 составам особо тяжких террористических преступлений, предусмотренных в 10 статьях Уголовного кодекса, предлагается альтернативное наказание в виде лишения гражданства, в частности, за акт терроризма, создание и руководство террористической группой, участие в ее деятельности и другие.
Кроме того, к преступлениям, в результате совершения которых причиняется тяжкий вред национальным и жизненно важным интересам республики отнесены 16 составов преступлений, предусмотренных в 11 статьях Уголовного кодекса, - геноцид, сепаратистская деятельность, создание, руководство экстремистской группой или участие в ее деятельности и другие.
Данное наказание будет назначаться судом в исключительных случаях на основе полного исследования обстоятельств дела, тяжести совершенных деяний и тяжести наступивших последствий.
Кроме того, для приведения законодательных актов в соответствие с пунктом 2 статьи 39 Конституции в нормах законов "О правовом положении иностранцев", "О Государственной премии мира и прогресса Первого Президента Республики Казахстан - Лидера Нации", "О национальной безопасности Республики Казахстан", "О миграции населения" и др. слово "межнациональный" дополнится словом "межконфессиональный".
Также закон содержит поправки в закон "О Высшем Судебном Совете", предусматривающие расширение оснований для объявления конкурса на должность судьи, а также уточнение срока объявления конкурса на должность председателя районного суда.
Алиев поздравил Баттулгу с избранием президентом Монголии
Экс-директор православной гимназии в Якутии арестован по обвинению в педофилии
Главы МИД Азербайджана и Армении проведут в Брюсселе переговоры по Карабаху
Нефть перешла к снижению из-за опасений перепроизводства, Brent выше $46,5 за баррель
SOCAR начала бурение новой скважины на Нефтяных Камнях
Азербайджанский DemirBank внешний долг на $105 млн направит в капитал первого уровня
Полиция задержала подозреваемого в краже в Баку сейфа из офиса строительной компании
МЧС Азербайджана эвакуировал 20 человек из общежития в Баку по причине возгорания на линии электропередач
Полиция Баку задержала подозреваемого в совершении квартирной кражи на сумму около 43 тыс. манат
Азеригаз газифицировал в I полугодии 35 населенных пункта в Азербайджане
Azeravtoyol получит более 14 млн манатов на строительство автодороги в Сабирабадском районе
Azeravtoyol получит 7 млн манатов на строительство автодороги в Тертерском районе
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Кандидаты, отобранные для участия в программе «Smart Start», начинают стажировку в компании Bakcell
Caspian European Club и Caspian Energy принимают участие в WORLD PETROLEUM CONGRESS ISTANBUL 2017
Компания Bakcell проводит новые обучающие семинары, для обогащения навыков участников программы Applab
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»